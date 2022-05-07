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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696064/مستقبل-وطن-يشارك-الأطفال-الأيتام-بالوراق-فرحة-عيد-الفطر

زار وفد من أمانة حزب مستقبل وطن بالوراق، إحدى دور الأيتام للاحتفال مع الأطفال بعيد الفطر، وذلك تأكيدًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات النائب أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين التنظيم بالمحافظة.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يشارك الأطفال الأيتام بالوراق فرحة عيد الفطر

وكلف سيد طه، أمين حزب مستقبل وطن بقسم الوراق وأمين التنظيم محمد خالد مدبولي، أمينة المرأة نجلاء الجمل وأمين الشئون القانونية كريم القط، بزيارة دار أيتام فاطمة الزهراء بعزبة الخلايفه للتهنئتهم بعيد الفطر المبارك ومشاركة الاطفال بالدار الفرحه واسقاط وتوزيع البلالين والهدايا وعلب كعك وبسكوت العيد وكذا العيديات على الأطفال وإدخال السرور والبهجة عليهم .

وأكد "أمين الحزب بالوراق"، أن فرحتنا اكتملت اليوم بإدخال البهجة على الأطفال الأيتام بدار رعاية فاطمة الزهراء بعزبة الخلايفه والسعادة والبهجة التي رأيناها على وجوه الأطفال تكفى، مؤكدًا أن حزب مستقبل وطن متواجد بجميع المحافل واماكن تقديم الخدمات والدعم للمواطنين، وبعد الزيارة وجهت إدارة الدار الشكر لحزب مستقبل وطن.

ويأتي ذلك في اطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن،لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال اطلاق وتنظيم المبادرات والفاعليات المجتمعية في مختلف المجالات.