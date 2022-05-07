«تعميق التصنيع المحلي»..الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.. إنشاء 17 مجمع صناعي بـ15 محافظة.. ومباحثات بين «مدبولي» ووزيرة الصناعة

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696075/تعميق-التصنيع-المحليالاهتمام-بالمشروعات-الصغيرة-والمتوسطة-إنشاء-17-مجمع-صناعي-بـ15-محافظة-ومباحثات-بين-مدبولي-ووزيرة-الصناعة

تولي الدولة المصرية، اهتمامًا بالغًا بقطاع الصناعة، باعتباره القاطرة الرئيسية للاقتصاد المصري القومي، وجاء تعميق التصنيع المحلي للمنتج المصري على رأس أولويات الحكومة؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الصادرات المصرية للأسواق العالمية.

دوت الخليج

«مدبولي» يبحث مع وزيرة الصناعة سبل تعميق التصنيع المحلي

وفي إطار ذلك، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم السبت؛ لاستعراض خطة الوزارة في زيادة فرص الاستثمار الصناعي؛ لتعميق التصنيع المحلي.

كما تم عقد عدد من الاجتماعات السابقة؛ لبحث سبل دفع الصناعة المحلية خلال الفترة المقبلة، كذلك توفير كافة مستلزمات الإنتاج، بالتنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية؛ لدفع الصناعة الوطنية وزيادة نسب الصادرات.

الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

أكدت وزيرة الصناعة نيفين جامع، في أكثر من اجتماع، على اهتمام الوزارة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحرص جهاز تنمية المشروعات، على تقديد مختلف أوجه الدعم لتلك المشروعات سواء في الملابس أو الجلود أو الغذاء، ومساعدة أصحابها على تسويق منتجاتهم، كذلك دعم الحرف اليدوية والتراثية التي تعبر عن الهوية المصرية.

كما تم عقد مذكرة تفاهم مع شركة «أمازون مصر»، لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على تسويق منتجاتهم خلال موقع الشركة، بما يسهم في تمكين المشروعات المحلية ورواد الأعمال ومساعدتهم في تنمية أعمالهم.

100 إجراء مقترح لتحفيز الصناعة

كلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة تضم 17 وزارة وجهة مختلفة برئاسة وزارة التجارة والصناعة؛ لتنفيذ الـ100 إجراء المقترح لتحفيز الصناعة، وتحديد الخطوات الأولية التي يمكن البدء بها، والتي تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي، كذلك تعزيز عمليات الرقابة على المنشآت الصناعية، والالتزام بأحدث معايير الصحة والسلامة المهنية المتبعة.

ومن جانبها، أكدت وزير الصناعة، أن خطة الوزارة لتعميق التصنيع المحلي، ترتبط بزيادة قدرتهم على إحلال المنتج المصري محل المنتجات المستوردة، مشيرة إلى أنه تم إعداد قائمة بـ131 منتج مستهدف توفير البدائل المحلية منه طبقا لاحتياج السوق المحلي وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، وتحديد أهم المصنعيين المحليين لتلك المنتجات.

إنشاء 17 مجمع صناعي في 15 محافظة

توسعت الدولة في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة، حيث قامت بإنشاء 17 مجمع صناعي في 15 محافظة، بتكلفة استثمارية بلغت 10 مليار جنيه بإجمالي وحدات صناعية بلغت 5046 وحدة، بتيسيرات كبيرة غير مسبوقة للمستثمرين، كما خفضت من سعر كراسة الشروط وإلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات، بالإضافة لإتاحة حصول مستثمر واحد على 8 وحدات بدلًا من 4، وإلغاء نظام التوكيلات لتشجيع المستثمرين الجادين فقط لبدء مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، ومن ثم تحفيز الصناعة المحلية.