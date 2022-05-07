انت الان تتابع تفاصيل خبر ضبط الصبية مرتكبي واقعة اعتراض سائحتين بمنطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696078/ضبط-الصبية-مرتكبي-واقعة-اعتراض-سائحتين-بمنطقة-الأهرامات-الأثرية-بالجيزة

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام مجموعة من الصبية باعتراض سائحتين بمنطقة أهرامات الجيزة، وبالفحص تبين عدم تلقى الأجهزة الأمنية أية بلاغات في هذا الشأن.

دوت الخليج

ضبط مرتكبي واقعة اعتراض سائحتين بمنطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة

وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط هؤلاء الصبية "13 طالب أعمارهم تتراوح ما بين 13-15 عاماً" كانوا متواجدين بالمنطقة الأثرية بالأهرامات للتنزه بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأفادوا بأنهم حال مشاهدتهم لسائحتين حاولوا التحدث والتقاط الصور معهما وإن تصرفهم لم يكن بقصد التحرش.

كما تبين أن أحد المرشدين السياحيين قام بتصوير ونشر المقطع المشار إليه على "جروب" خاص بالمرشدين السياحيين بالواتس أب، وقام مرشد أخر بنشره على مواقع التواصل الإجتماعى تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة