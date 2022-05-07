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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696066/الرئيس-السيسي-يتابع-تطورات-الموقف-التنفيذي-لعدد-من-المشروعات-القومية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، تطورات الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي، خاصةً في منطقتي توشكي بجنوب الوادي والدلتا الجديدة بالضبعة، فضلاً عن محافظتي بني سويف والمنيا.

دوت الخليج

الرئيس السيسي يتابع تفاصيل البنية الأساسية للمشروعات القومية

وصرّح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس اطلع على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات، بما في ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور، كذلك توفير المقنن المائي، وتطبيق أنسب وسائل الري الحديثة، وامدادات التغذية الكهربائية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن ذلك جاء في إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضي الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعي وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وفتح آفاق التصدير، مما يعزز من دور قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد الوطني، والمساعدة على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين في التخصصات المختلفة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر".