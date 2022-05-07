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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /696065/شريهان-تشيد-بديو-إليسا-وسعد-لمجرد-عندما-يلتقي-الإبداع-والإحساس-والفنانة-ترد-تعلمنا-منك

أشادت النجمة المتألق شريهان بالديو الغنائي «من أول دقيقة» الذي جمع بين الفنانة اللبنانية إليسا والمطرب سعد لمجرد، معربة عن إعجابها به.

دوت الخليج يرصد تعليق شريهان على ديو اليسا وسعد لمجرد.

تعليق شريهان على ديو اليسا وسعد لمجرد

غردت شريهان عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر» قائلة: "عندما يلتقي الإبداع والإتقان والإحساس، لا يصح إلا الصحيح".

لترد عليها إليسا قائلة: "يعني فرحتي بالأغنية ونجاجها كوم، وفرحتي بتويت سيدة الحلا والرقي شريهان كوم تاني، تعلمنا منك ومن فنك الإبداع.. شكرًا ست الكل"..

أغنية من أول دقيقة

أغنية من أول دقيقة من ألحان الفنان رامي جمال، وكلمات أمير طعيمة، والمقرر طرحعا عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

إليسا ترقص حافية بفستان أسود

على الصعيد الآخر، أنتشر فيديو للفنانة إليسا وهي ترقص على المسرح بمنتهى النشاط والفرحة، بفستان أسود يكشف على ساقيها، ويغطي ذراع واحد فقط، في أحد حفلاتها في ولاية سان دييجو، ضمن الجولة التي تقوم بها في الولايات المتحدة الأمريكية، وكانت تغني وهي ترقص حافية القدمين، كأنها أعتادت على الغناء حافية القدمين كما فعلت في حلف دعم مرضى السرطان والأمراض المناعية في مصر.

تفاعل الجمهور مع إليسا ظهر الجمهور في الفيديو المنتشر على صفحات التواصل الإجتماعي لإليسا وهي ترقص بشكل هستيري في أحد حفلاتها في أمريكا، والجمهور يتفاعل معها جدًا، ويقومونبتصويرها فيديو أثناء رقصهم على أغانيها وأندماجهم في الأجواء المرح التي خلقتها في الحفل.

إليسا في الحفل السنوي لمؤسسة العلمية لمرضى أورام الثدى والنساء BGICS

قدمت المؤسسة العلمية لمرضى اورام الثدى والنساء BGICS، حفلها السنوي في فندق JW Marriott بالتجمع الخامس في مصر؛ لدعم مرضى الأورام السرطانية والأمراض السرطانية، تحت عنوان "يلا نعيش"،وأحيت الحفل الفنانة إليسا، تضامنًا مع مرضى السرطان، خاصة سرطان الثدي.

وقدمت ملكة الإحساس مجموعة مختارة من أغانيها، أشهرها كان وحشتوني وكرمالك، وتخلت إليسا عن حذائها أثناء الغناء؛ بسبب ما شعرت به من تعب، وبعدها قالت:"شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من الساقعة"، وتابعت النجمة مؤكدة على دعمها لكل مرضى السرطان.