نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متي موعد امتحانات أبناءنا في الخارج و ما هي طريقة تحميل الامتحانات في المقال التالي

عمر شويل - جدة متي موعد امتحانات أبناءنا في الخارج عبر بيان رسمي أعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في السعودية، عن قيام الوزارة بطرح جدول موعد بدء امتحانات أبناؤنا في الخارج، وهي الامتحانات التي تقدم من قبل الطلاب المصريين المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية في هذه الآونة، وبعد أن شكل التعرف على جدول وموعد امتحانات أبناءنا في الخارج 2022 الاهتمام الكبير للكثير من الطلاب وأولياء أمورهم، أن امتحانات أبناؤنا في الخارج أو امتحانات السفارة المصرية هي عبارة عن الاختبارات التي يتم تقديمها عبر وزارة التربية والتعليم المصرية لأبنائها المتواجدين بنظام الإقامة في السعودية، ويتضمن ذلك كلا من المرحلة الابتدائية والإعدادية وصولا إلى المرحلة الثانوية، وذلك ما يضم الفرع العلمي والفرع الأدبي، كما يمكن التعرف علي خطوات تسجيل الطلاب المستجدين والانتساب عبر نظام نور للعام الدراسي القادم 1444.

متي موعد امتحانات أبناءنا في الخارج

إن موعد امتحانات أبناءنا في الخارج 2022 م في يوم 7 مايو 2022 م الجاري، وقد أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم لدى جمهورية مصر العربية عن موعد امتحانات أبناءنا في الخارج 2022، وذلك بعدما تم تأجيل موعد عقد امتحانات الدور الأول للعام الدراسي 2021/2022، حيث أكد السيد شوقي بأن بداية الاختبارات ستكون بعد الانتهاء من العطلة الرسمية الخاصة بعيد الفطر المبارك.

طريقة تحميل امتحانات أبناءنا في الخارج

تتم عملية طريقة تحميل امتحانات أبناؤنا في الخارج من خلال اتباع مجموعة من الخطوات اللازمة، وهي على النحو التالي:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج. ثم الضغط على أيقونة المرحلة المطلوب تحميل الاختبار الخاص بها. سيتم عرض المواد التي ترغب في تحمليها. ثم اختيار المادة لتحميل ورقة الأسئلة. النقر على أيقونة اسم المادة. ثم يبدأ الاختبار في التحميل بشكل مباشر.

طريقة التسجيل في امتحانات أبناءنا في الخارج

يتم التسجيل في امتحانات أبناءنا في الخارج من قبل الطلبة المتواجدين في المملكة العربية السعودية وباقي الدول العربية الأخرى عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصرية، وهذا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الانتقال إلى البوابة الإلكترونية لأبنائنا في الخارج. ثم تسجيل الدخول من خلال استخدام حساب مايكروسوفت. إنشاء حساب جديد في حال عدم توفر حساب. ثم النقر على أيقونة “اضغط للتسجيل” والتي تظهر في صفحة التقديم. إضافة كافة البيانات المطلوبة الخاصة بالتسجيل، وهي: الرقم القومي ، محافظة الميلاد، تاريخ الميلاد، النوع. ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”. إضافة كافة بيانات السفارة المطلوبة. ثم إضافة بيانات الطالب الأساسية وكذلك بيانات الاتصال. تدوين بيانات الطالب التعليمية، وهي البيانات التي كان مقيدًا عليها قبل مغادرة الوطن. ثم إضافة بيانات تأدية الطالب آخر امتحان على النظام. النقر على أيقونة حفظ، ثم النقر على أيقونة طباعة الاستمارة وتوقيعها. البدء بسداد رسوم الامتحان، ثم العمل على تقديم الاستمارة إلى السفارة المصرية، وذلك في البلد المقيم. إدراج جميع المستندات المطلوبة للتقديم، والتي منها صورة حديثة للطالب مختومة. سوف يتم استخراج رقم جلوس للطالب للتقدم إلى امتحان أبناؤنا في الخارج.

والجدير بالذكر أنه ينص قانون وزارة التعليم المصرية على وجوب تقديم استمارة مقدمة للسفارة المصرية في المملكة ويجب أن تكون موقعة وموثقة وتقديم شهادة ميلاد ورقم جلوس خاص بالطالب.