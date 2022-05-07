الخارجية المصرية تعزي كوبا في ضحايا انفجار فندق بهافانا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 03:28 مساءً - تقدم المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي بأسم الخارجية المصرية، بخالص التعازي في حادث الانفجار الذي وقع بفندق بالعاصمة الكوبية هافانا، مما أسفر عن عشرات الوفيات والمصابين.

كما أعرب حافظ عن عن صادق المواساة لأسر الضحايا، والتمنيات بسرعة الشفاء لكافة المُصابين في الحادث الأليم.

كان قد وقع يوم الجمعة 6 مايو، انفجار قوي في فندق ساراتوجا في وسط العاصمة الكوبية هافانا نجم عن تسرّب للغاز أسفر عن مقتل 22 شخصا على الأقلّ وإصابة أكثر من خمسين آخرين ودمّر قسما من الفندق.

وأفاد التلفزيون المحلي في نشرته الإخبارية بأن أربع جثث انتُشِلت من تحت الأنقاض في وقت مبكر من المساء. وقبل ذلك بساعة، كانت الحصيلة الرسمية للضحايا تبلغ 18 قتيلا بينهم طفل وأكثر من 50 جريحا. وقالت السلطات إن هناك ناجين تحت الأنقاض وأرسلت فرقة كلاب للبحث عنهم، وبينهم امرأة تحدث إليها رجال الإنقاذ.

وفي وقت سابق قال خوليو غيرا، المسؤول عن الخدمات الاستشفائيّة في وزارة الصحّة، خلال مؤتمر صحفي، "حتّى الآن هناك 74 جريحا توفّي منهم للأسف 18" بينهم طفل، من جهتها ذكرت الرئاسة الكوبية أنّ حصيلة الانفجار بلغت 18 قتيلا و64 جريحا.

وقدّمت واشنطن بلسان المتحدث باسم خارجيّتها نيد برايس "خالص تعازيها لكلّ مَن تضرّر من الانفجار المأساوى".

بدوره، قال مسؤول السياسة الخارجيّة في الاتّحاد الأوروبّي جوزيب بوريل على تويتر إنّه تحدّث مع وزير الخارجيّة الكوبي برونو رودريغيز وقدّم له التعازي، معبّرا عن تضامنه مع الشعب الكوبي.

من جهته اتّصل نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا، الحليفة الوثيقة لكوبا، بنظيره الكوبي لتقديم تعازيه، قائلاً "إنّ الشعب الكوبي يتلقّى التضامن والدعم من جميع شعوب العالم، خاصّة من شعب فنزويلا البوليفاري".

في وقت سابق أعلن الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل على تويتر أنّ "هناك إلى الآن تسعة قتلى و40 مصابا"، متقدّمًا من عائلات الضحايا بـ"أصدق التعازي"، وجاءت تغريدة الرئيس بعيد إعلان ميجيل جارسيا مدير مستشفى كاليختو غارسيا الذي نقل عدد من المصابين إليه أن 11 من الجرحى "بحال خطرة جدا".

من جهته قال ميجيل هيرنان إستيفيز مدير مستشفى هيرمانوس ألميخيراس إن "طفلا يبلغ عامين يخضع لجراحة بسبب كسر في الجمجمة".