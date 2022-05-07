سعفان ومحافظ القاهرة يتفقدان مقر قبول طلبات الترشح للمرحلتين الأولى والثانية للانتخابات...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 03:28 مساءً - توفير سبل الراحة وجميع وسائل الأمان والسلامة

لكل المتقدمين غدا وبعد غد

تخصيص 29 مكتب لتلقي طلبات المرشحين

للجان التابعة للتصنيف النقابي في المرحلتين

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، رئيس اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات النقابية العمالية، يرافقه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، اليوم السبت مقر قبول طلبات الترشح الخاصة بعملية انتخابات المنظمات النقابية العمالية بمحافظة القاهرة، وذلك بالمركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميدان الحجاز بمصر الجديدة ، للوقوف علي إعداده جيدا لتلقي طلبات الترشح في سهولة ويسر من المرشحين المقرر لها غدا الأحد وبعد غد الأثنين، فضلا عن متابعة العملية الانتخابية بالمحافظة.

في مستهل الجولة شهد الوزير والمحافظ الأماكن المخصصة لتلقى طلبات الترشح للمنظمات النقابية وفقا للتصنيف النقابي التي حددته الوزارة في مراحل العملية الانتخابية وفقا للقانون.

وأوضح الوزير أنه تم تحديد العملية الانتخابية على مرحلتين الأولى بها ١٥ منظمة نقابية، أما الثانية تتضمن ١٤ منظمة نقابية، يتم خلالهما تلقى طلبات الترشح والبت فيها وتقديم التظلمات والطعون والبت فيها من قبل اللجنة المشكلة إلي إعلان النتيجة وتقديم الأوراق النهائية.

وقال الوزير : إن الوزارة حرصه على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار ٢٤ ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة علي مستوى ٢٧ محافظة، مشيرا إلي أنه تم التواصل والتنسيق مع العديد من الجهات، ومنها وزارتي الكهرباء والطاقة، والداخلية، والدفاع المدني لتأمين مكان تلقى الطلبات بالمركز. واستطرد قائلا كإن المركز القومي للسلامة والصحة المهنية تم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة لتوفير سبل الراحة وتتيح السهولة في تلقي الطلبات وتسجيلها على المنظومة الرقمية المعدة لذلك من قبل مركز المعلومات التابع للوزارة.

ووجه الوزير، القائمين على تجهيز مقار تلقى الطلبات بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمكان تلقى الطلبات، و توفير كافة وسائل الراحة والأمان والسلامة لكل المتقدمين على الترشح .

وقال الوزير : إنه علي متلقي طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمي موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الإنتخابات ، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة في : الإسم الرباعي واسم الشهرة إن وجد ، والرقم القومي ، وتاريخ ومحل الميلاد ، والمهنة أو الوظيفة ، ومحل الإقامة ، وجهة العمل ، والمؤهل الدراسي ، والنقابة المهنية التى ينتمي إليها إن وجدت .

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للترشح هي : صورة من بطاقة الرقم القومي سارية ، صورة من شهادة الميلاد المميكنة ، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن وظيفة المرشح ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد ، وشهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أوصورة طبق الأصل منها ، وشهادة إتمام التعليم الأساسي أو محو الامية أوض روة طبق الاصل منها ، وصحيفة الحالة الجنائية على ان تكون لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر وتقبل إذا كانت موجهة إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب ، أو مديرية القوى العاملة ، أو وزارة القوى العاملة أو الانتخابات النقابية العمالية أو أى صيغة تفيد ما سبق .

كما شملت الأوراق المطلوبة للترشح ، شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح في الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو إفادة من جهة عمله تفيد ذلك ، أو إفادة من واقع قاعدة البيانات بالجهة الإدارية ، وإقرار موقع من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل ( العاملين بالقطاع الخاص فقط) ، و إقرار موقع من المرشح بأنه غير منضم إلى أية منظمة نقابية عمالية من ذات المستوي والتصنيف النقابي المهني .

إقرار من المرشح بأنه ليس صاحب عمل في أى نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي ، وإقرار موقع من المرشح بأنه ليس شاغلاً لوظيفة قيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية أو إقتصادية والاجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة ، وشركات القطاع العام ، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الاستثماري ، والقطاع المشترك ، والقطاع التعاوني ، وأنه ليس رئيس قطاع او رئيس أو عضو مجالس إدارة الهيئات أو الشركات من الأعضاء المعينين.

كما تتضمن الأوراق المطلوبة ، إقرار موقع من المرشح بأنه ليس مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية ، فضلاً عن شهادة رسمية معتمدة وسارية تفيد خلو المرشح من السموم .

من جانبه أثنى محافظ القاهرة ، على أماكن تلقى الطلبات والمجهودات التي بذلتها وزارة القوى العاملة لتجهيزه وتوفير كافة وسائل الراحة للمواطنين المتقدمين على الترشح للدورة الجديدة من انتخابات المنظمات النقابية 2022 – 2026 ، متمنياً التوفيق والنجاح للدورة الحالية والنجاح في تشكيل مجالس إدارة النقابات العمالية التي تعد تعبيراً حقيقياً عن الحركة العمالية وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم .

حضور التفقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وحسين صبري البكباشي مستشار الوزير للمعلومات، واحمد جادو المستشار المالي للوزير، ومدحت الغمراوي مدير مديرية القوي العاملة بالقاهرة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات ، وأحمد نظمي وكيل المديرية، وتامر بدوي مدير المركز القومي للسلام، ورضا العربي مساعد المستشار المالي.