محافظ جنوب سيناء يتابع استعدادات شرم الشيخ لاستقبال قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، الأعمال الجارية بعدد من المشروعات بمدينة شرم الشيخ، فى إطار المتابعة اليومية للمشروعات الجارى إنشاؤها بالمدينة استعدادا لقمة المناخ.





وشملت جولة المحافظ - وفق بيان محافظة جنوب سيناء - أعمال مبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد باعتباره نموذج فريد لمبنى حكومى ذكى مصمم بأحدث التقنيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة. وتابع فودة، العمل فى مشروع الحديقة المركزية بمدينة شرم الشيخ، المقامة على مساحة 110 آلاف متر مربع بمنطقة حى النور أمام مجلس المدينة الجديد، وتضم عددا من البحيرات ومركز تجارى وعددا من البنوك ونافورات حديثة فضلا على أعمال التشجير والمساحات الخضراء وأعمال التجميل والإضاءة الليلية، كما قام المحافظ بتفقد أعمال منظومة الطرق الداخلية بالمدينة. وأكد المحافظ أن الجولة بغرض متابعة تقدم العمل بالمشروعات الجارية وإزالة أية معوقات قد تعيق التنفيذ، مضيفا أن تلك المشروعات سيتم الانتهاء منها قبل بدء فعاليات مؤتمر تغير المناخ COP 27 نوفمبر 2022.

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