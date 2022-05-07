سعفان ومحافظ القاهرة يتفقدان مقر قبول طلبات الترشح للانتخابات العمالية

جدة - نرمين السيد - وذلك بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بميدان الحجاز بمصر الجديدة ، للوقوف على إعداده جيدا لتلقى طلبات الترشح فى سهولة ويسر من المرشحين المقرر لها غدا الأحد وبعد غد الأثنين، فضلا عن متابعة العملية الانتخابية بالمحافظة.

فى مستهل الجولة، شهد الوزير والمحافظ الأماكن المخصصة لتلقى طلبات الترشح للمنظمات النقابية وفقا للتصنيف النقابى التى حددته الوزارة فى مراحل العملية الانتخابية وفقا للقانون.

وأوضح الوزير، أنه تم تحديد العملية الانتخابية على مرحلتين الأولى بها 15 منظمة نقابية، أما الثانية تتضمن 14 منظمة نقابية، يتم خلالهما تلقى طلبات الترشح والبت فيها وتقديم التظلمات والطعون والبت فيها من قبل اللجنة المشكلة إلى إعلان النتيجة وتقديم الأوراق النهائية.

وقال الوزير: إن الوزارة حرصه على تنظيم العملية الانتخابية للمنظمات النقابية، حيث شكلت لجنة عليا مشرفة عليه برئاسته، تتابع العملية الانتخابية على مدار 24 ساعة، من خلال غرفة مركزية بديوان الوزارة، وغرف متابعة تابعة لها بمديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة.

وأشار إلى أنه تم التواصل والتنسيق مع العديد من الجهات، ومنها وزارتى الكهرباء والطاقة، والداخلية، والدفاع المدنى لتأمين مكان تلقى الطلبات بالمركز.

واستطرد قائلا: كان المركز القومى للسلامة والصحة المهنية تم تجهيزه بكافة الوسائل اللازمة لتوفير سبل الراحة وتتيح السهولة فى تلقى الطلبات وتسجيلها على المنظومة الرقمية المعدة لذلك من قبل مركز المعلومات التابع للوزارة.

ووجه الوزير، القائمين على تجهيز مقار تلقى الطلبات بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بمكان تلقى الطلبات، وتوفير جميع وسائل الراحة والأمان والسلامة لكل المتقدمين على الترشح.

وقال الوزير: إنه على متلقى طلبات الترشح التحقق من قبول طلب الترشح المقدم من المرشح بشخصه أو من وكيله الخاص بموجب توكيل رسمى موجه إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، على أن يشتمل طلب الترشح على البيانات الأساسية للمرشح المتمثلة فى: الاسم الرباعى واسم الشهرة إن وجد، والرقم القومى، وتاريخ ومحل الميلاد، والمهنة أو الوظيفة، ومحل الإقامة، وجهة العمل، والمؤهل الدراسى، والنقابة المهنية التى ينتمى إليها إن وجدت.

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للترشح هى: صورة من بطاقة الرقم القومى سارية، صورة من شهادة الميلاد المميكنة، وشهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن وظيفة المرشح ودرجته الوظيفية ونوع التعاقد، وشهادة آداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أوصورة طبق الأصل منها، وشهادة إتمام التعليم الأساسى أو محو الامية أوض روة طبق الاصل منها، وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون لم يمض على صدورها أكثر من ثلاثة أشهر وتقبل إذا كانت موجهة إلى اللجنة العامة المشرفة على الانتخاب، أو مديرية القوى العاملة، أو وزارة القوى العاملة أو الانتخابات النقابية العمالية أو أى صيغة تفيد ما سبق.

كما شملت الأوراق المطلوبة للترشح، شهادة من المنظمة النقابية المعنية تفيد عضوية المرشح فى الجمعية العمومية وسداده اشتراكاتها بصفة منتظمة للمدة التى تحددها لائحة النظام الأساسى للمنظمة النقابية أو إفادة من جهة عمله تفيد ذلك، أو إفادة من واقع قاعدة البيانات بالجهة الإدارية، وإقرار موقع من المرشح العامل بالقطاع الخاص يفيد بأنه غير مختص أو مفوض فى ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل (العاملين بالقطاع الخاص فقط)، و إقرار موقع من المرشح بأنه غير منضم إلى أية منظمة نقابية عمالية من ذات المستوى والتصنيف النقابى المهنى.

إقرار من المرشح بأنه ليس صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى، وإقرار موقع من المرشح بأنه ليس شاغلاً لوظيفة قيادية فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة خدمية أو إقتصادية والاجهزة الحكومية التى لها موازنات خاصة ، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام ، والقطاع الاستثمارى، والقطاع المشترك، والقطاع التعاونى، وأنه ليس رئيس قطاع أو رئيس أو عضو مجالس إدارة الهيئات أو الشركات من الأعضاء المعينين.

كما تتضمن الأوراق المطلوبة إقرار موقع من المرشح بأنه ليس مالكاً أو حائزاً لأكثر من ثلاثة أفدنة إذا كان الترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية الزراعية المهنية، فضلاً عن شهادة رسمية معتمدة وسارية تفيد خلو المرشح من السموم.

من جانبه أثنى محافظ القاهرة، على أماكن تلقى الطلبات والمجهودات التى بذلتها وزارة القوى العاملة لتجهيزه وتوفير جميع وسائل الراحة للمواطنين المتقدمين على الترشح للدورة الجديدة من انتخابات المنظمات النقابية 2022 – 2026، متمنيا التوفيق والنجاح للدورة الحالية والنجاح فى تشكيل مجالس إدارة النقابات العمالية التى تعد تعبيراً حقيقياً عن الحركة العمالية وتدافع عن حقوقهم ومكتسباتهم.

حضر التفقد إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، وحسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات، وأحمد جادو المستشار المالى للوزير، ومدحت الغمراوى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة ورئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات، وأحمد نظمى وكيل المديرية، وتامر بدوى مدير المركز القومى للسلام، ورضا العربى مساعد المستشار المالى.