وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية فى المنيا (صور)

جدة - نرمين السيد - استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا، خلال الأسبوع الماضى، وفودا سياحية من دول ألمانيا والمكسيك وإنجلترا وأمريكا وفرنسا وأستراليا والسويد؛ لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زارت الوفود مناطق آثار تل العمارنة وبنى حسن وتونا الجبل، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.





وقال مدير إدارة السياحة بالمنيا الدكتور ثروت الأزهرى - فى بيان إعلامى اليوم السبت - إن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتى تقع شمال غرب مركز ملوى، ومنطقة آثار بنى حسن والتى تقع جنوب مدينة المنيا بحوالى 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتى تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة. وأضاف أن المحافظة منطقة آثار البهنسا، والتى تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بنى مزار، وهى مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التى ترجع للعصر اليونانى الرومانى، وتلقب بـ"البقيع الثانى" لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامى.

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