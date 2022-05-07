عاجل- مواقع عالمية تسلط الضوء على المقومات الفريدة للمقاصد السياحية المصرية

جدة - نرمين السيد - وأضاف أن عمليات البحث على موقع "سكاى سكانر" أوضحت أن الإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن تعد من المقاصد السياحية الأكثر شهرة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التى يقصدها المسافرون بغرض الترفيه.

وأوضح موقع Arabian Business أن الرئيس التنفيذى لموقع Skyscanner أشار إلى أن مصر، وفقا لعمليات البحث على الموقع، تشهد إقبالا بين المسافرين الأوروبيين من المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا، حيث يتراوح الطلب بين 80-83% فوق مستويات عام 2019 حتى الآن من هذه الأسواق، كما ارتفعت معدلات السفر الداخلى فى مصر بنسبة 93% منذ بداية العام الجارى وحتى الآن مقارنة بمستويات عام 2019.

وفى سياق متصل، وتحت عنوان "المقصد السياحى المصرى.. عشرة أماكن فريدة يجب عليك زيارتها" أبرز موقع The Travel السياحى المتخصص عشرة أماكن سياحية متميزة فى مصر، وأوضح التقرير أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول الإفريقية التى تحظى بنسبة زيارة كبيرة حيث أنها دولة ذات تاريخ عريق مما يجعلها ذات مكانة متميزة كما أنه لا يزال بها الكثير الذى يمكن اكتشافه بالإضافة إلى أنها تمتلك العديد من الأنماط السياحية الرائعة التى يمكن الاستمتاع بها.

وسلط التقرير الضوء على القاهرة عاصمة مصر موضحا أن بها العديد من الأشياء التى تجذب السائح وأنها تحتوى على المتاحف المصرية الفريدة التى يجب زيارتها، مشيرا إلى المتحف المصرى بالتحرير الذى يعكس رؤى التاريخ القديم، بالإضافة إلى وجود العديد من البازارات بخان الخليلى التى يمكن للزائر التسوق بها لشراء المنتجات التراثية الرائعة.

وأشار التقرير إلى أهرامات الجيزة والتى اعتبرها المقصد الأكثر شهرة فى مصر والتى تضم هرم خوفو الاكبر العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم. وأوضح التقرير أن زيارة أهرامات الجيزة بمثابة حلم للعديد من السائحين، كما أن هناك الكثير من المقاصد التى يمكن زيارتها.

وأضاف التقرير أن مصر تزخر بالآثار التى تعكس تاريخ الحضارة المصرية القديمة العريقة. ومن أبرزها أهرامات سقارة ودهشور وممفيس.

وعن قلعة صلاح الدين الأيوبى اشار التقرير أنها تعد أحد مواقع التراث العالمى لليونسكو، كما تحدث عن معابد أبو سمبل.

وأبرز التقرير وادى الملوك ومعبد حتشبسوت ومعابد الكرنك بالأقصر، وعن أسوان أشار التقرير إلى أنها المقصد الأكثر تميزا لقضاء العطلات فى مصر، والتى يوجد بها العديد من مناطق الجذب والتى من بينها جزيرة فيلة والقرية النوبية.

كما أشار التقرير إلى متنزه الصحراء البيضاء ويمكن للزائرين الاستمتاع بالعديد من الأنشطة التى تثرى تجربتهم خلال الزيارة مثل التنزه والتخييم ليلا.

وعن مدينة الإسكندرية أوضح التقرير أنها ميناء ومدينة تاريخية وهى فريدة من نوعها وبها الكثير من التاريخ المصرى.

أما عن ساحل البحر الأحمر، أوضح أنه يعتبر أفضل وجهة للغوص والغطس فضلا عن الاستمتاع بالشمس المشرقة، كما أن مياه البحر الأحمر تحتوى على العديد من الشعاب المرجانية والأسماك الفريدة، بالإضافة وجود العديد من المقاصد المتميزة التى تطل على ساحل البحر الأحمر مثل مدينة شرم الشيخ علاوة على الفنادق وأماكن الترفيه.