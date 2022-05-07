عاجل.. مصر تعرب عن قلقها من اعتزام إسرائيل هدم قرى بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - أعربت وزارة الخارجية، اليوم، عن بالغ القلق من اعتزام السلطات الإسرائيلية هدم عدد من القرى الفلسطينية فى منطقة "مسافر يطا" بالضفة الغربية المحتلة، وما يستتبعه ذلك من خطر تهجير الآلاف من الفلسطينيين من قاطنى تلك القرى.





وأكدت وزارة الخارجية، وفقا لبيان صحفى، على رفضها لما تردد حول مخطط بناء نحو أربعة آلاف وحدة استيطانية جديدة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مشددةً على ما تمثله هاتان الخطوتان من خرق صارخ لقواعد القانون الدولى ومقررات الشرعية الدولية. وأكّد السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، على الإدانة التامة لسياسة الاستيطان فى الأراضى الفلسطينية سواء من خلال بناء مستوطنات جديدة أو توسيع القائم منها وكذا مصادرة الأراضى وتهجير الفلسطينيين. وشدد على أن الاستمرار فى مِثل تلك الإجراءات الأحادية تؤدى إلى زيادة الاحتقان والتوتر وتسهم فى تغذية دائرة العنف، كما تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام الشامل والعادل فى المنطقة.

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