نقل سوق السمك بالجيزة لحين الانتهاء من التطوير

جدة - نرمين السيد - تابع أحمد راشد، محافظ الجيزة، جهود حى جنوب الجيزة فى نقل سوق السمك القديم من مقره بمنطقة المنيب إلى موقع بديل بشارع ربيع الجيزة بسوق الخضراوات والفاكهة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة لسوق السمك القديمة لتظهر بالشكل الحضارى.





وتشمل أعمال التطوير التى ستنفذها محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات المعنية والشريكة تنفيذ تطوير شامل لعدد 143 باكية ورفع كفاءة واجهات السوق وإنشاء مبنى إدارى وتحسين كفاءة شبكة الصرف الصحى. وأشار المحافظ إلى أن المشروع سيحدث نقلة نوعية للمنطقة لتظهر السوق بالشكل الحضارى اللائق مع تلاشى كل السلبيات والمعوقات التى كانت تواجه البائعين والمترددين عليها قبل تنفيذ أعمال التطوير، موضحا أنه سيتم البدء فى أعمال التطوير مع المتابعة الدورية للتنفيذ وفقاً للجدول الزمنى المحدد للأعمال.

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