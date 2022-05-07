عاجل.. السيسى يتابع عددا من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى

جدة - نرمين السيد - عقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة تطورات الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعى واستصلاح الأراضى، خصوصًا فى منطقتى توشكى بجنوب الوادى والدلتا الجديدة بالضبعة، فضلا عن محافظتى بنى سويف والمنيا.





حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامى رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضى الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات، والمقدم طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع "مستقبل مصر". وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسى اطلع على تفاصيل المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات، بما فى ذلك البنية الأساسية واللوجستية من طرق ومحاور، وتوفير المقنن المائى، وتطبيق أنسب وسائل الرى الحديثة، وامدادات التغذية الكهربائية، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة الهادفة لزيادة نسبة رقعة الأراضى الزراعية على مستوى الجمهورية، بما يساعد على تطوير قطاع الإنتاج الزراعى وما يتصل به من صناعات غذائية وزراعية، ويساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية، وكذلك فتح آفاق التصدير، وهو الأمر الذى يعزز من دور قطاع الزراعة فى دعم الاقتصاد الوطنى، ويساعد على توفير عشرات الآلاف من فرص العمل للمواطنين فى التخصصات المختلفة.

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