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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696063/مصرع-شخص-علي-يد-لص-حاول-سرقة-التوك-توك-بالبحيره

لقي شاب مصرعه طعنا بسكين اليوم السبت علي يد لص أثناء تصديه له في مركز ايتاي البارود محافظه البحيره .

دوت الخليج بدات الواقعة بتلقي اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيره إخطارا من مركز شرطه ايتاي البارود عن مشاجره بين لص واحد المواطنين علي توكتوك كان يحاول سرقته وانتهت المشاجرة ب إنهاء حياه صاحب التوكتوك وقد لقي مصرع المجني عليه في الحال وجاري البحث عن الجاني . الاجهزة الامنية الى محل المشاجرة على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى محل المشاجرة وتم عم التحريات اللازمة لمعرفة الجاني

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