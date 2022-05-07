«تراجع جديد».. أسعار الذهب الآن

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - أعلنت شعبة الذهب، خلال الساعات القليلة عن هبوط أسعار الذهب في مصر، وذلك بعد أن سجل ارتفاع جنوني صباح اليوم، ليصبح سعر جرام الذهب عيار 21 جنيه١١٨٠.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18قيراط في مصر اليوم السبت 7مايو:

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم السبت ١٠١١,٥ جنيه للجرام .

سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم السبت 7مايو:

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم السبت ١١٨٠جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم السبت 7مايو:

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم السبت ١٣٤٨,٥جنيها للجرام.

الاوقية: ١٨٨٦ دولار.

شعبة الذهب: سوق الذهب يعمل والمنشور المتداول وهمي ويؤثر على الأقتصاد المصرى

وكانت قد أصدرت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة، بيان للرد على المنشور الذى يزعم وقف سوق الدهب بسبب ما تشهده الأسعار من اضطراب.

وقالت شعبة الذهب فى بيانها، المنشور الذي تم تداوله علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد أن الشركة المذكورة بالمنشور “الايمان” وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضافت شعبة الذهب، الواضح من المنشور أنه يهدف لإحداث حالة من الإحتقان والإضطراب للسوق، لأهداف غير معلومة حيث أن عملية البيع والشراء داخل سوق الذهب تعمل بشكل مستقر.

تسعير الذهب

وأكدت شعبة الذهب،أن ماجاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة والتسعير فعلاً يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الاوقية في البورصات العالمية. ‎وعلي الجميع الحذر من تداول مثل تلك الشائعات التي هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات