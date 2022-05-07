انت الان تتابع تفاصيل خبر تامر حسني عن حلفه بالسعودية:«كل مرة بفتكرها هتبقى أحلى حفلة ولسه بتفاجئ» حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696060/تامر-حسني-عن-حلفه-بالسعوديةكل-مرة-بفتكرها-هتبقى-أحلى-حفلة-ولسه-بتفاجئ

أحيا نجم الجيل، الفنان تامر حسنى حفلًا غنائيًا مساء أمس الجمعة بالسعودية ضمن حفلات موسم عيد الفطر المبارك وتألق على المسرح بتقديمه لأول مرة أغنية هدلعني من فيلم بحبك.

دوت الخليج يرصد تعليق تامر حسني على حفله بالسعودية.

تامر حسني في السعودية

ونشر تامر حسنى عدة صور من الحفل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلق عليها قائلًا:" جمهور السعودية العظيم كل حفله بفتكرها أحلى حفلة ولسه بتفاجئ كل مرة إن في أحلى وأحلى ألف شكر جمهور السعودية الغالي ألف شكر جمهور الرياض الحبيب".

على الصعيد الآخر، طرح الفنان تامر حسني برومو أحدث أفلامه «بحبك» المقرر طرحه فى موسم عيد الأضحى المقبل

تامر حسني يشوق جمهوره لفيلم بحبك

ونشر تامر عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة فيديو البرومو الخاص بالفيلم، وعلق عليه، قائلاً: «الإعلان الرسمي الاول لفيلم بحبك، و المحدد اصداره ان شاء الله بعيد الاضحى المبارك القادم».

قصة وأحداث فيلم بحبك

تدور قصة فيلم "بحبك" بطولة تامر حسني، فى إطار كوميدي رومانسي، بطريقة ونمط جديد على السينما المصرية، كما أعتاد جمهور تامر حسني من أفلامه السابقة، حيث يحرص تامر دائمًا على تقديم الجديد.

أبطال فيلم بحبك

يتشارك في بطولة فيلم «بحبك» مجموعة مميزة من النجوم أشهرهم: الميجا ستار تامر حسني، هنا الزاهد ، مدحت إسماعيل ، حمدي الميرغني، ولا يزال الفيلم يضم عدد من النجوم والمواهب الشابة، ويستمر تامر حسني في تقديمه للوجوه الجديدة من خلال أعماله المختلفة، كما حدث مع هنا الزاهد بطلة هذا الفيلم، عندما قدمها لأول مرة من خلال مسلسله "فرق توقيت".

يجمع فيلم "بحبك" عدد من الجهات المنتجة، منهم: شركة سينرجي فيلمز للمنتج أحمد بدوي، شركة TH production للمنتج حسام حسني، شركة سكاي ليميت للمنتج أحمد دسوقي، ويجدر بنا ذكر أن فيلم بحبك من إخراج تامر حسني، كما قام بتأليف السيناريو والحوار.

نشر الفنان تامر حسني عدد من الصور من كواليس تصوير اليوم الثاني لفيلم "بحبك" مع الفنانة هنا الزاهد .