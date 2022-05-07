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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696057/تحرير-101-مخالفة-تموينية-خلال-حملات-رقابية-بالمنيا

شنت مديرية التموين بالمنيا حملة مكبرة لضبط الاسواق بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 101 مخالفة تموينية متنوعة خلال الحملات الرقابية والتفتيشية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة بالمخابز البلدية والأسواق، وتطبيق أحكام القانون حيال المخالفين، لتحقيق عملية الانضباط.

دوت الخليج من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن المخالفات تنوعت بين خبز ناقص الوزن – خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا اخري متنوعة)، بالإضافة لمتابعة الأسواق ورصد المخالفات بين عدم وجود شهادات صحية – عدم الإعلان عن الأسعار – منتجات مجهولة المصدر).

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