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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696056/وفود-سياحية-متعددة-الجنسيات-تزور-المناطق-الأثرية-بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا،اليوم السبت، إن المناطق الأثرية بالمحافظة استقبلت وفود سياحية متعددة الجنسيات ، من دول ألمانيا ، المكسيك ، إنجلترا ،أمريكا ، فرنسا ، استراليا والسويد ، لزيارة المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمحافظة، حيث زارت الوفود مناطق آثار تل العمارنة وبني حسن وتونا الجبل، وذلك للتعرف على تاريخ الحضارة الفرعونية القديمة.

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وطالب محافظ المنيا، بضرورة تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة، والعمل على إعادة المنيا، إلى خريطة السياحة العالمية، وتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة، التي تزخر بها محافظة المنيا.

محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة

من جانبه، قال دكتور ثروت الأزهري مدير ادارة السياحة بالمنيا، إن محافظة المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية والمعالم السياحية الهامة منها، منطقة آثار الأشمونين والتي تقع شمال غرب مركز ملوي، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلومتر، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير والتي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة.

مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات

كما تضم المحافظة منطقة آثار البهنسا، والتي تقع على بعد 16 كيلومترا من مركز بني مزار، وهي مدينة أثرية قديمة عثر فيها على الكثير من البرديات التي ترجع للعصر اليوناني الروماني، وتلقب بـ" البقيع الثاني " لكثرة من اسُتشهد فيها خلال الفتح الإسلامي.