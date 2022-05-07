انت الان تتابع تفاصيل خبر ابنة أحمد راتب تنتقد حفل زفاف محمد فراج وبسنت شوقي: «عقدة الخواجة وتقليد أعمى» حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696053/ابنة-أحمد-راتب-تنتقد-حفل-زفاف-محمد-فراج-وبسنت-شوقي-عقدة-الخواجة-وتقليد-أعمى

دوت الخليج يرصد انتقاد ابنة أحمد راتب لحفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج.

ابنة أحمد راتب تعلق على حفل زفاف بسنت شوقي ومحمد فراج

كتبت ابنة أحمد راتب عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "غريبة قوي فكرة إن الفرح شبه أفراح الأجانب بالظبط، ووقفتهم قدام بعض، والراجل اللي في وسطهم كأنه قسيس بيجوزهم زي ما بنشوف في الأفلام.. ليه بقينا كارهين كل حاجة شبهنا وعندنا إصرار نقلد تقليد أعمى ملوش علاقة بينا، عقدة الخواجة اللي مدمرة هويتنا طول الوقت".

من جانبه، شن الفنان عمرو عبد العزيز هجومًا حادًا على منتقدي حفل زفاف الفنان محمد فراج وزوجته بسنت شوقي، الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد الفنادق الكبرى في الغردقة.

عمرو عبد العزيز وتعليقه على حفل زفاف محمد فراج

كتب عمرو، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: "على الناس المريضة اللي بتكتب كلام وحش شبه وشهم كده على فرح فراج وبسنت.. ليه يا جماعة الناس بتكتب كلام وحش.. لتقل خيرا أو لتصمت بدل ما تقولوا ربنا يسعدهم أو تتمنوا لهم الخير".

وتابع: "ليه بتقولوا كلام زي ده على 2 في يوم فرحهم وتقولوا كلام يجرحهم.. تخيلوا كده لو يوم فرح ابنك أو أخوك أو بنتك وحد كتب كومنت زي اللى انتوا كاتبينوا ده وانتوا جيتوا بعد كده شوفتوه هيبقى إحساسكم إيه وقتها.. مانجرحش الناس وندايق الناس لو سمحتوا".

واختتم عمرو عبد العزيز حديثه قائلًا: "اتمنوا الخير والفرحة للناس.. واحد وواحدة فرحانين أن ربنا كرمهم واتجوزوا بعد تعب ومجهود سنين.. بجد الناس بقت وحشة قوي والخوف منهم بيزيد يوم بعد يوم".

وشهد حفل زفاف محمد فراج على بسنت شوقي حضور قليل من نجوم الوسط الفني، وكذلك حفل الحناء بسبب انشغال العديد منهم بالسفر في الخارج، وكان أبرز الحضور الفنانة هنادي مهنا التي ارتدت فستان باللون الموف مع وضع لمسات مكياج بسيطة مناسبة لإطلالتها

جدير بالذكر أن الفنان محمد فراج، قد تصدر هشتاج مشهده في مسلسل العائدون 2، تريند موقع التدوينات القصيرة تويتر، وحاز أداء النجم المصري على إشادات واسعة من قبل رواد السوشيال ميديا فور عرض العمل على شاشة Dmc، وجاءت تعليقات الجمهور على مشهد محمد فراج في مسلسل العائدون 2، على النحو الاتي: “فراج عامل مشهد في الحلقة التانية من مسلسل العائدون حرفيا عالمي.