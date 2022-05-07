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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696041/النائب-محمود-القط-يهنيء-مصر-للطيران-بمناسبة-مرور-90-عاماعلي-إنشائها-بيتي-الأول-و-صرح-مصر-في-أجواء-العالم

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة إلى شركة مصر للطيران بمناسبة مرور تسعين عاما على إنشائها، قائلا: بيتي الأول و صرح مصر في أجواء العالم.

دوت الخليج

النائب محمود القط يهنئ شركة مصر للطيران بمناسبة مرور ٩٠ عاما على إنشائها

وأكد أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أن ما تقوم به مصر للطيران من دور لإعلاء أسم مصر، وما يقوم به العاملين بها من دور وطني يستحق أن نتوجه لهم بالتحية و القدير والاحترام.

هيئة البريد تصدر طابع وبطاقة تذكارية بمناسبة مرور 90عامًا على إنشاء "شركة مصر للطيران"

هذا و أصدرت الهيئة القومية للبريد، "طابع بريد" و"بطاقة تذكارية" بمناسبة الاحتفال بمرور 90 عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران، حيث أصدر الملك فؤاد الأول مرسومًا ملكيا بإنشاء شركة مساهمة مصرية تدعى مصر للطيران في ٧ مايو ١٩٣٢؛ ومنذ ذلك الوقت بدأت الشركة نشاطها بالتدريب والنزهات الجوية تحت اسم الخطوط الهوائية المصرية.

و من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن شركة مصر للطيران كيان وطني ولد عظيما، يروي منذ نشأته قصة نجاح في تاريخ الوطن عبر تاريخ ومجهود مشرف لأُناس شغفهم حب الوطن اجتهدوا من أجل رفع اسم مصر عاليا؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بإصدار "طابع بريد" و"بطاقة تذكارية" بمناسبة مرور ٩٠ عامًا على إنشاء شركة مصر للطيران بهدف توثيق هذا الحدث الهام.