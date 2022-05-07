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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696062/مؤسس-اتحاد-أمهات-مصر-أولياء-أمور-الطلاب-يؤكدون-سهولة-امتحان-اللغة-العربية

تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، اليوم السبت، سير العملية الامتحانية لصفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية في أول أيامها.

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امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل

وأوضحت مؤسس الائتلاف، أن محافظات مصر شهدت، اليوم السبت، إجراء امتحانات بعض صفوف النقل مثل الخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، حسب جدول كل محافظة، بالإضافة لامتحانات المواد غير المضافة للمجموع للصف الأول الثانوي، والذي يعقبه امتحان تجريبي أخير.

أولياء أمور الطلاب يشيدون بسهولة امتحان اللغة العربية

وأشارت إلى أن أولياء أمور طلاب صفوف النقل، أكدوا سهولة امتحان مادة اللغة العربية، دون حدوث أي مشكلات أو معوقات تواجه أبنائهم، وناشدتهم بضرورة تهئية المناخ المناسب لهم خلال أيام الامتحانات، والبعد عن أي مشتتات أو ضوضاء؛ للتركيز في الاستعداد لامتحاناتهم المقبلة، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل اختبارات نهاية العام الدراسي 2022/2021 بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وضوابطها.

كما أوضح أن جميع الأسئلة للمرحلة الثانوية ستكون وفقًا لنظام التقييم الجديد، والذي بدء من ،2018 والذي يعمل على قياس الفهم ونواتج التعلم وليس الحفظ والتلقين.

وبالنسبة لطرق عقد الامتحانات لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والخاصة، أفاد بأنه سيتم استخدام «ورقة مفاهيم» مثل امتحانات الثانوية العامة، ولن يسمح بدخول أي كتاب ورقي أو ملازم، ولن تسمح منصة الامتحان بتصفح المصادر الإلكترونية؛ لمنع الغش الإلكتروني وضمان تكافؤ الفرص.

وتُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، ويؤدي الطلاب الامتحان على فترتين، في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيًا (أسئلة مقالية)، وتمثل هذه الأسئلة نسبة 30% من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها إلكترونيًا (أسئلة اختيار من متعدد) من خلال المنصة الإلكترونية، وتمثل نسبة الأسئلة فيها 70% من درجة الامتحان، وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الاجابة الخاصة بالأسئلة المقالية.

وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت إلكترونيًا وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية، ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة، مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية؛ للحفاظ على الصحة العامة للطلاب والمعلمين.

وتُعقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة (رسمية أو خاصة) وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.