انت الان تتابع تفاصيل خبر «الأرصاد»: غدا طقس حار على معظم البلاد.. والعظمى في القاهرة 32 حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /696058/الأرصاد-غدا-طقس-حار-على-معظم-البلاد-والعظمى-في-القاهرة-32

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عبر منشور لها على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد، حيث يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

دوت الخليج

حالة الجو في مصر غدًا الأحد

وتوقعت الأرصاد ، تكون شبورة مائية في الصباح الباكر على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% تقريبا ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

حالة البحر المتوسط والبحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتوقعت الهيئة أن يكون معتدل وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى 2 متر، والرياح جنوبية شرقية : شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فيكون من خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد في مصر

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، على محافظات مصر:

الكبرى والصغرى

- القاهرة 32 20

- الأسكندرية 29 18

- وادي النطرون 31 19

- طنطا 30 18

- شبين الكوم 32 20

- دمنهور 30 19

- مرسى مطروح 26 17

- السلوم 31 18

- سيوة 37 17

- دمياط 24 18

- الزقازيق 32 20

- المنصورة 32 19

- الإسماعيلية 32 19

- السويس 31 19

- العريش 27 18

- رأس سدر 32 19

-سانت كاترين 26 18

- شرم الشيخ 32 22

- الفيوم 33 19

- بني سويف 33 19

- أسيوط 35 22

- سوهاج 36 23

- الأقصر 39 24

- أسوان 40 26

-إدفو 40 26

- الوادي الجديد 38 21

- شلاتين 35 21

- حلايب 30 21