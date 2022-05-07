محافظ الإسكندرية يتابع بدء تطبيق المواعيد الصيفية لتشغيل المحال العامة

جدة - نرمين السيد - وأوضح أنه من المقرر أن يستمر العمل بها حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر المقبل، وتأتى فى إطار الحرص على تنظيم مواعيد تشغيل المحال العامة بما يكفل حسن سير المنظومة لتلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على المرافق العامة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة إنهاء العمل بالمواعيد الخاصة بشهر رمضان وعيد الفطر، والبدء فى تطبيق المواعيد الصيفية.

ووجه بتكثيف الحملات المفاجئة على المحال العامة للتأكد من الالتزام الكامل بتنفيذ المواعيد الصيفية.

كما شدد المحافظ على تكثيف حملات متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

جدير بالذكر أن المواعيد الصيفية تأتى على النحو التالى: بالنسبة للمحال التجارية والمولات التجارية، تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية يوميا من الساعة 7 صباحا، وتغلق الساعة 11 مساء صيفا، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة، وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل صيفا.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا، وتغلق الساعة 1 صباحا صيفا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وفيما يتعلق بمحال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية.. تكون مواعيد فتحها يوميا من الساعة 8 صباحا، وتغلق الساعة 7 مساء صيفا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتى يصدر بها قرار من وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة).

وتستثنى من المواعيد المشار إليها كل من محال البقالة والسوبرماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.