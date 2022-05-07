وزير العدل يعلن بدء تطبيق تعديلات قانون الشهر العقارى

جدة - نرمين السيد - وذلك بحضور محافظ القليوبية عبد الحميد الهجان، ولفيف من قيادات الوزارة ومصلحة الشهر العقارى.

وشهدت مأمورية شهر عقارى شبين القناطر إجراءات شهر محرر ملكية عقار لأول مرة طبقا للإجراءات المستحدثة تحت إشراف وزير العدل، والذى قدم فعليا طلبا لشهر الملكية وتم دفع الرسوم واستكمال البيانات واستغرقت الإجراءات قرابة الثلاث دقائق.

وقال وزير العدل، فى كلمة له: "إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتيسير الإجراءات وتحسين تقديم الخدمات لتخفيف العبء عن كاهل المواطن، نشهد اليوم بداية تطبيق القانون رقم 9 لسنة 2022، والذى يهدف إلى إنهاء أزمة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات التسجيل عن طريق اختصار الإجراءات وتيسيرها".

وأضاف أن الإجراءات فى ظل تعديلات القانون تعد نقلة نوعية فى إجراءات التسجيل لتوفير الجهد والوقت، بما يحقق الحماية والاستقرار للملكيات، كما يحد من النزاعات القضائية، ويعظم الاستفادة من العقارات بعد تسجيلها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، صدق على القانون المذكور بتاريخ 9 مارس الماضى بعد أن وافق عليه مجلس النواب.