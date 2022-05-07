وزير الزراعة يتابع حصاد وتوريد القمح فى المحافظات

جدة - نرمين السيد - ووجه الوزير بضرورة تواجد ممثل عن الوزارة فى كل مواقع الاستلام سواء فى المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعى مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية لتلقى الشكاوى والبلاغات والانتقال فورا لحلها.

وطالب مديرى المديريات ببذل أقصى جهدهم نظرا لأهمية موسم حصاد القمح هذا العام ووضع ذلك فى مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة مع التواجد مع المزارعين فى الحقول وتشجيعهم على التوريد وكذلك تسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التى تقابلهم فورا.

كما وجه القصير تعليمات لرئيس قطاع الزراعة الآلية بتخفيض أسعار تأجير معدات الحصاد من أجل تشجيع المزارعين على استخدام الميكنة الحديثة فى الحصاد لتقليل نسبة الفاقد والهدر والمحافظة على جودة ونقاوة المحصول.

ويتلقى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا يوميا بإجمالى ما تم حصاده وتوريده من محصول القمح وطالب بتكثيف التواجد الميدانى مع المزارعين سواء من خلال اللقاءات المباشرة أو الندوات الإرشادية.

فى سياق متصل، أكدت وزارة الزراعة أن جميع المسؤولين المعنيين بالوزارة، ومديرى مديريات الزراعة بالمحافظات تواجدوا مع المزارعين فى الحقول، وكثفوا من المرور الميدانى حتى خلال العطلات الرسمية من أجل متابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات توريده بحد أدنى 12 أردبا للفدان مع التأكد من تقاضى ثمن المحصول نقدا عقب التوريد بحد أقصى 48 ساعة وبسعر 885 جنيها للأردب.

جدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قررت زيادة نقاط تجميع القمح لأكثر من 450 نقطة على مستوى الجمهورية بالقرب من مناطق الإنتاج من أجل تسهيل نقل وتوريد المحصول.