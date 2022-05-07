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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696055/مستقبل-وطن-يكرم-الفائزين-في-مسابقة-حفظ-القرآن-الكريم-بسوهاج-صور

نظم حزب مستقبل وطن مساء أمس الجمعة، احتفالية بمحافظة سوهاج، لتكريم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

دوت الخليج

«مستقبل وطن» يكرم الفائزين في مسابقة حفظ القرآن الكريم بسوهاج

جاء ذلك بحضور المهندس اشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والنائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، والنائب حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، واللواء محمد مصطفى أمين المحافظة، والنائب محمد لبيب امين تنظيم الحزب بسوهاج ، وعدد من نواب وقيادات الحزب بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء تكريم عدد ٧٠ من حفظة القران الكريم حيث تم تسليمهم جوائز المسابقة، بجانب تكريم القائمين على تنظيم المسابقة واللجنة المشرفة عليها.