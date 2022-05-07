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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696051/أيمن-أبو-العلا-في-لايف-جديد-نسب-الشفاء-من-فيروس-سي-تجاوزت-95-والطعام-والشراب-الملوث-من- أسباب-الإصابة-بالالتهاب-الكبدي

أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن التعامل مع فيروس سي الفترة الأخيرة تمكن من القضاء عليه، مشيرا إلى أن نسب الشفاء منه وصلت ما بين ٩٠: ٩٥%.

دوت الخليج

أيمن أبو العلا: نسب الشفاء من فيروس سي تجاوزت 95%

جاء ذلك في لايف جديد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والذي تناول فيه الحديث عن الالتهاب الكبدي الوبائي.

وأشار أبو العلا، إلى أن هناك كلام مغلوط بأن الكبد "فلتر السموم"، لأنه هو مصنع مضادات للقضاء على كل السموم في الدم، موضحا أن الإصابة بالالتهاب الكبدي عبارة عن تعرض أنسجة الكبد لاعتداء خارجي بما يعطل وظائفه.

وأكد النائب، أن التسمم الكبدي قد يكون بسبب بعض الأمراض المناعية، لافتا إلى أن الطعام الملوث والمياه الملوثة ضمن أسباب الإصابة بالالتهاب الكبدي.

وأوضح أن الالتهاب الكبدي "b و c" ينتقل عن طريق الدم بسبب أدوات التجميل ومقصات الأظافر وسرنجات الحقن وأدوات الحلاقة.

ولفت أبو العلا، إلى أن فيروس الالتهاب الكبدي "a , e , b" لها تطعيمات أما فيروس سي له أدوية نتائجها مبهرة، موضحا أن الاعتماد على الانترفيرون في الفترات الأخيرة كان يحقق نجاح لنحو ٧٥% وكان مكلفا، بينما في آخر ٥ سنوات هناك أنواع علاج أخرى حققت نتائج تصل ٩٠% وأقل تكلفة.

وبشأن تشخيص الإصابة بالالتهاب الكبدي، كشف أيمن أبو العلا، أنه يتم معرفته من خلال الطبيب، وعبر تحاليل وظائف الكبد، وتحاليل الفيروسات.