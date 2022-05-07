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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696049/محافظ-بني-سويف-يتابع-مع-وكيل-التعليم-سير-امتحانات-نهاية-العام

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2021/2022، لسنوات النقل والشهادات العامة والمحلية ،والتي انطلقت بأداء طلاب الصف الخامس الابتدائي "وعددهم 70 ألف تلميذاً وتلميذة" الامتحان في مادتي اللغة العربية والعلوم في678 مدرسة (رسمي ،عربي ،لغات ، خاص ) وذلك بالتزامن مع أداء طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي " والذين يزيد عددهم 128 ألف طالباً وطالبة في 434 مدرسة) الامتحان في مادتي العلوم والجبر والاحتمال

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جاء ذلك خلال تواصل وكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب مع المحافظ،للاطمئنان على سير الامتحانات،ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتحقيق التباعد بين الطلاب،أثناء أداء الامتحان حرصا على صحتهم وسلامتهم، وتقليل الكثافات الطلابية داخل لجان الامتحانات، ، وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات

انتظام سير الامتحانات

وأشار وكيل التعليم إلى جولته التفقدية لعدد من اللجان ، لمتابعة انتظام سير الامتحانات ، مشيراً إلى أنه تم تشكيل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف العمليات بالادارات التعليمية للتعامل مع أية مشكلات أو أحداث طارئة ، منوها عن تكليفاته لمسؤولى الامتحانات بأهمية وضرورة إطلاع أعضاء اللجنة على التعليمات الخاصة بالامتحان والتوقيع عليها بالعلم وتوزيع المهام على جميع العاملين وخاصة الملاحظة وعدم تأخر الملاحظين في الدخول للجان وعدم جمع أوراق الإجابة إلا بعد انتهاء الزمن المخصص للإجابة ، مع التأكيد على حظر اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان ، والتزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بالمدرسة بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة واتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الخاصة بإجراءات غلق اللجنة