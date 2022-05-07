حسن شاكوش يفاجئ جمهوره: لقيت بنت الجيران

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - طالب مطرب المهرجانات الشعبية، الفنان حسن شاكوش من متابعيه أن يهنئوه بعدما وجد بنت الجيران التي سيكمل معها حياته.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل التي أثارها حسن شاكوش بسبب تمثال مارلين مونرو.

حسن شاكوش ومارلين مونرو

نشر شاكوش صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أثناء تقبيله لـ تمثال مارلين مونرو، وعلق قائلًا: "أخيرًا لقيت بنت الجيران.. مفيش مبروك".

ملخص تصريحات حسن شاكوش في برنامج حبر سري

على الصعيد الآخر، قال الفنان حسن شاكوش في برنامج "حبر سري" حول حفلاته في أمريكا: "كل يوم كنت بنام معيط وأنا في أمريكا ونفسي أغني في بلدي تاني”.

وأضاف حسن شاكوش قائلا: "هناك بعض الأشخاص قاصدين يوقعونا في بعض لأننا نسيطر على هذا النوع الغنائي وأغانينا التي نقدمها شعبي وليست مهرجانات”.

حسن شاكوش برنامج حبر سري

وعندما سألته الإعلامية أسما إبراهيم عن مطرب مصر الأول، قال حسن شاكوش: “أرى أن عمرو دياب هو مطرب مصر الأول”، وكانت القائمة تضم عمرو دياب وهاني شاكر وتامر حسني.

ودافع حسن شاكوش أيضًا في حواره التلفزيوني اليوم الأربعاء عن المطرب الشعبي عمر كمال وأنه لا يغدر بهما وحاول المساعدة دائمًا في حل أزمته ووقفه عن الغناء. حسن شاكوش وأسما إبراهيم وعندما سألته الإعلامية أسما إبراهيم عن الخذلان من أقرب الأشخاص له، رد مطرب المهرجانات حسن شاكوش قائلا: تعرضت كثيرًا للخذلان ولكني بسامح ولا أذي أحد”.

ومن ناحية اخرى، شهدت الحلقة الثالثة من Moon Knight صباح الأربعاء أغنية لـ حسن شاكوش ولا شك أن المخرج محمد دياب استمر في إبراز الفن المصري بمختلف الطرق، حيث ظهرت أغنية سالكة التي تجمع ويجز وحسن شاكوش في مشهد تضمن وجود البطلين مارك، وليلى في مركب على النيل.

وظهر الركاب المصريون يرقصون على ألحان الأغنية، ومن جانبه عندما سمع أوسكار أيزاك "زغروطة" سيدة مصرية نظر إلى مي القلماوي وهي زوجته السابقة، وقال: "لم أسمع هذا الصوت منذ حفل زفافنا".