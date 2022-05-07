انت الان تتابع تفاصيل خبر ارتفاع جنوني للذهب.. وعيار 21 يسجل 1210 حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - شهدت أسعار الذهب في مصر، اليوم السبت، ارتفاعا جديدا، و ذلك عقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، بالإضافة إلي ما يشهده العالم من أزمات جراء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 لـ 1210.

دوت الخليج يستعرض أسعار الذهب في مصر اليوم

سعر الذهب عيار 18قيراط في مصر اليوم السبت 7مايو:

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطا في مصر اليوم السبت ١٠٣٧.جنيه للجرام

سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر اليوم السبت 7مايو:

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في مصر اليوم السبت ١٢١٠ جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم السبت 7مايو:

سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر اليوم السبت١٣٨٣ جنيها للجرام.

الاوقية: ١٨٨٦ دولار

شعبة الذهب: سوق الذهب يعمل والمنشور المتداول وهمي ويؤثر على الأقتصاد المصرى

وكانت قد أصدرت الشعبة العامة لتجارة المجوهرات باتحاد الغرف التجارية، وشعبة تصنيع المعادن الثمينة، بيان للرد على المنشور الذى يزعم وقف سوق الدهب بسبب ما تشهده الأسعار من اضطراب.

وقالت شعبة الذهب فى بيانها، المنشور الذي تم تداوله علي بعض مواقع التواصل الاجتماعي، نؤكد أن الشركة المذكورة بالمنشور “الايمان” وهمية و غير معروفة وغير مسجلة لدى الشعبتين.

وأضافت شعبة الذهب، الواضح من المنشور أنه يهدف لإحداث حالة من الإحتقان والإضطراب للسوق، لأهداف غير معلومة حيث أن عملية البيع والشراء داخل سوق الذهب تعمل بشكل مستقر.

تسعير الذهب

وأكدت شعبة الذهب،أن ماجاء بهذا المنشور حول عدم الشفافية في التسعير لا أساس له من الصحة والتسعير فعلاً يخضع لآليات العرض والطلب ووفقا لأسعار الاوقية في البورصات العالمية. ‎وعلي الجميع الحذر من تداول مثل تلك الشائعات التي هدفها الإضرار بالاقتصاد المصري حيث سيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل المروجين لتلك الشائعات