انت الان تتابع تفاصيل خبر تجديد حبس المتهم بقتل زوجته ودفنها فى حظيرة المواشى بالغربية حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696040/تجديد-حبس-المتهم-بقتل-زوجته-ودفنها-فى-حظيرة-المواشى-بالغربية

قررت نيابة مركز قطور، بمحافظة الغربية، تجديد حبس المتهم بقتل زوجته ودفنها فى حظيرة المواشى بقرية بلتاج، بسبب خلافات سابقة بينهم وذلك ١٥ يوم على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج

كما قررت النيابة العامة، اخلاء سبيل شقيقة المتهم بعد أن نفى أشتراكها فى الواقعة، كما تقرر إجراء تحاليل المخدرات والكحوليات لبيان وقت أرتكاب الجريمة كان تحت تأثيرهم من عدمه.

شقيقة المجنى عليها

شقيقة المجنى عليها التى عثر على جثتها موثقة اليديين وعلى فمها شريطة مدفونة داخل حظيرة مواشى بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، كانت قد كشفت التفاصيل الكاملة حول الواقعة التى هزأت الرأى العام، حيث قالت: أن شقيقتها " تهانى " كانت تحفظ القران ومشهود لها بطيب السمعة، وقبل الحادث فى أول يوم العيد حدثت مشادات كلامية مع زوجها المتهم بقتلها وعلى أثرها أعتدى عليها بالضرب، الا أن الجيران تدخلوا لفض فى الأمر وتصالحوا فى الحال، لافتة أن شقيقتها أكدت لها أن زوجها سوف يقوم بكتابة المنزل لها لأضائها لأنه متزوج من غيرها ولديه أطفال منها.

راحت تجيب سردين

وتابعت شقيقة المجنى عليها، أنه فى اليوم الثالث للعيد " باسم " نجل شقيقتها خرج مع أصدقائه للتنزه وعقب عودته سأل على والده فقال له والده " راحت تجيب سردين .. روح دور عليها فى الترب "، لم يبالى فى بداية الأمر، ثم مر وقت طويل تجمع فيه الأقارب وحاولوا البحث عنها لتغيبها منذ فترة طويلة، وقرروا الذهاب إلى القسم برفقة زوجها الذى لم يبدى عليه أى تغيير لتحرير محضر تغيب، لافتة أنها طُلقت من زوجها بالسابق ثم عادت له خوفا من كلمة " مطلقة " نظرا لانهم فى مجتمع ريفى وخوفا على مستقبل نجلها.

نجل المجنى عليها

ويقول " باسم " نجل المجنى عليها، أنه أكتشف الواقعة، عندما شاهد عمته تدخل حظيرة المواشى الموجودة فى المنزل، ثم خرجت وفى يديها " ملاية " داخل شيكارة، وعندها شاهدته ارتبكت، وتخلصت من الشيكارة بألقائها فى الترعة، وعلى الفور أبلغ الشرطة لاشتباهه فيها، وعندما علمت خنقته وقالت له " انت هتبوظ الدنيا " ثم تبين بعد ذلك أن جثة والدته مدفونة فى ارض الحظيرة، وبمواجهة والده أعترف بالواقعة .

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية، من ضبط زوج قتل زوجته محفظة القرأن الكريم بعد أن قام بتوثيق يديها وتكميم فمها ثم دفنها فى حظيرة المواشى بمنزله.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد، بورد بلاغ، من شخص يدعي "ابراهيم ال"، ويبلغ من العمر 43 عاما ويعمل مزارع، بتغيب زوجته عن منزلها منذ أيام ولم يعرف عنها شىء.

وأمام ذلك قرر اللواء ياسر عبدالحميد مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة، وتبين قيام الزوج ويدعي "ابراهيم ال"، ويبلغ من العمر 43 عاما ويعمل مزارع، بقتل زوجته وتدعي "تهاني. ال" وتبلغ من العمر 40 عاما وتعمل مدرسة في المعهد الديني بذات القرية، وذلك بعد أن قام بتوثيق يديها وتكميم فمها بشريطة، ثم دفنها فى حظيرة المواشى خوفا من افتضاح أمره.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي وتشريح جثمان المتوفية، وتم استدعاء أسرة القتيلة والوقوف على أسباب وظروف وملابسات الواقعة.