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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696039/وجهة-مهمة-للسائح-اقتراح-لنائب-التنسيقية-بتأمين-المنشآت-الآثرية-والرقابة-الفنية-والمهنية-عليها

تقدم النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلي وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، حول تأمين المنشآت الأثرية من الداخل ومراعاة الحفاظ علي السلوك العامة.

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