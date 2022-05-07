بلوجر شهيرة:«عملت استخارة وربنا أشار ليا أني أخلع الحجاب»

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696035/بلوجر-شهيرةعملت-استخارة-وربنا-أشار-ليا-أني-أخلع-الحجاب

أحدثت البلوجر هايدي كمال ضجة عارمة وأثارت جدلًا واسعًا عبر مواع التواصل الاجتماعي، بعد أن ظهرت بدون حجاب مدعية أن من دفعها لذلك الله عز وجل.

دوت الخليج يرصد حالة الجدل المثارة من هايدي كمال بسبب الحجاب.

هايدي كمال تظهر بدون حجاب

أوضحت هايدي في بث مباشر عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» أنها صلت صلاة استخارة وأشار الله لها بخلع الحجاب، وهو ما عرضها لهجوم واسع وسخرية.

بلوجر تثير الجدل بسبب الحجاب من قبل هايدي كمال

وسبق أيضًا، وأثارت الفاشينستا ومشهورة السوشال ميديا الكويتية مريم رضا، المعروفة بالفاشنيستا مرمر جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر صور لشعرها بدون حجاب

ونشرت الفاشنيستا مرمر على تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لنصف وجه فتاة وبشعر مكشوف وهو ما أثار تكهنات حول اتخاذها قرارا بخلع الحجاب.

وبعدها نشرت صورة ثانية ليد فتاة تمسك فنجاناً من دون الكشف عن وجهها.

وأثارت مرمر جدل بين متابعيها وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين من رجح بأن من ظهر في الصورة هي الفاشنيستا مرمر وبين من استبعد ذلك، كما اعتقد البعض اتباعها لترند خلع الحجاب بهدف حصد الشهرة واخد العديد من المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت تعليقات الجمهور على منشور المتداول للفاشنيستا مرمر عبر منصات التواصل الاجتماعي كالتالي" الكل قام يخلع كل هذا عشان الإعلانات"، و" عادي، الموضة عشان ينشهرون أول ما يطيح سوقهم"، و" كنت أحب أتابعها لأنها أنيقة ومحلية الحجاب وملابس المحجبات وكثير اقتدوا بـ لبسها الواسع، أتمنى ما يكون الخبر صحيح".

وجاءت تعليقات أخرى:"المثل بقول اللي تخلع الحجاب، بكرة تخلع هدومها"، و" شوهتوا معنى الحجاب تلبسونه وتخلعونه، يا جماعة الحجاب له احترامه"، و" الفلس وفعايله"، و" بعد فترة بنشوفها بـالبكيني حفظنا السالفة"، و" الله يهديها ويصلحها"، و" الله يصلح حالنا وحالها وحال جميع المسلمين"، و" أستغفر الله كثرة الشي بـ الفترة الأخيرة".

معلومات حول هايدي كمال

هايدي كمال يتابعها مليون ونصف متابع عبر انستجرام وهي خريجة كلية الإعلامة وكانت تمت خطبتها على عبد الله التركي