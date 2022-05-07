انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تنازل أسر الضحايا.. «كريم الهواري» من متهم بقتل «أطفال الشيخ زايد» إلى «القيادة تحت تأثير المخدارت» حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696044/بعد-تنازل-أسر-الضحايا-كريم-الهواري-من-متهم-بقتل-أطفال-الشيخ-زايد-إلى-القيادة-تحت-تأثير-المخدارت

أثارت قضية «كريم الهواري»، نجل رجل الأعمال محمد الهواري مالك سلسلة «هايبر وان»، ضجة كبيرة في وسائل الإعلام والشارع المصري خلال الأشهر الماضية، بعدما تسبب في وفاة 4 أطفال بالمرحلة الثانوية بطريق الشيخ زايد في 10 ديسمبر 2021، والتي عرفت إعلاميًا بـ«حادث تصادم الشيخ زايد»، حيث ارتطمت سيارته بالسيارة التي كانوا يقدونها ، مما تسبب في وفاتهم في الحال.

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المتهم كان يقود تحت تأثير المواد المخدرة

وأثبتت التحريات أن المتهم كان يقود تحت تأثير المخدرات والمواد الكحولية، وتجاوز السرعة المحددة، والتي تسبب في اصطدامه بسيارة المجني عليهم، مما أدى إلى انقلابها، وأسفر الحادث عن وفاة كل من «سعيد حسن، يوسف محمد السباعي، عبدالله درويش محمد، عمرو حمدي خليل» جميعهم في سن الـ16 بالمرحلة الثانوية.

النيابة تحيل كريم الهواري إلى محكمة الجنايات

واستمرت محاكمة كريم الهواري عدة أشهر، حيث أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة المتهم محبوسًا إلى محاكمة الجنايات المختصة؛ لمعاقبته على اتهامه بحيازة مواد مخدرة وقيادته تحت تأثير المواد الكحولية وتجاوز السرعة المحددة ما تسبب في مقتل 4 أطفال بالمرحلة الثانوية، وأن ذلك كان ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح والأنظمة، وعدم ترك مسافة كافية بين سيارته وبين سيارة المجني عليهم أثناء القيادة.

اتهام محاميي كريم الهواري بإفساد كاميرات المراقبة

حاول محاميي كريم الهواري، إفساد كاميرات مراقبة أحد المنازل بالشيخ زايد، والتي سجلت حادث مقتل الـ4 أطفال، حيث انتحلوا صفة قضائية وحاولوا الاستيلاء على الكاميرا، إلا أن صاحب المنزل قام بالإبلاغ عنهم، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين.

وقضت محكمة جنح الشيخ زايد بحبسهم 3 سنوات؛ لانتحالهما صفة قضائية ومحاولة إتلاف الكاميرات، وبعد استئنافهم على الحكم تقرر تخفيفه إلى 6 أشهر

رفض طلب كريم الهواري بعلاجه في مستشفى خاصة بعد تدهور حالته

رفضت محكمة الجنايات، الطلب المقدم من دفاع المتهم كريم الهواري، بنقله إلى أحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج، لتدهور حالته الصحية داخل السجن -حسبما زعم-، إلا أنه استئنف على الرفض مرة أخرى وطالب بدخول الأطباء إلى مستشفى السجن لتولي علاجه بالإضافة لمستلزمات طبية وعلاجية، وظهر بعدها كريم الهوراي على كرسي متحرك أثناء إحدى جلسات محاكماته.

غضب وسخط أهالي الضحايا داخل قاعات المحكمة

شهدت قاعة محاكمة كريم الهواري، حالة من الغضب والسخط بعد وفاة ذويهم، مؤكدين عدم قبولهم أي تعوضيات مالية أو دية.

وقال عم أحد الضحايا: «مش هناخد فلوس من حد، حتى لو هنموت من الجوع، وإحنا مش بناخد دية على ولادنا، ومحدش هيعرف يشترينا بفلوسة».

وتابع: «لقد عرضوا علينا عن طريق وسطاء أن يدفعوا لنا أموال من أجل التنازل، لكن هذا لن يحدث، وسوف نستمر في القضية حتى نقتص لأبنائنا لأن دولتنا بها قضاء عادل وشامخ، وحق أولادنا سيعود بالقانون».

وفي ذات السياق، قالت والدة يوسف محمد، أحد ضحايا حادث الشيخ زايد الأليم: «مش هنسيب حقنا يضيع، ودم ابني مش هيروح هدر».

تنازل أسر ضحايا كريم الهواري عن القضية

في مفاجأة غير متوقعة، قدم أسر ضحايا كريم الهواري، صباح اليوم السبت، تنازل رسمي عن الدعوى الجنائية، وتم التصالح وديًا بينهم، بعد تدخل بعض رجال الدين من الأزهر.

وتم التنازل من قبل أسر الضحايا في تصالح بالشهر العقاري، وتم تسليمه إلى دفاع الأسرة ليسلمه إلى هيئة المحكمة التي تتولى نظر القضية.

مصير كريم الهواري بعد تنازل الأهالي

من المتوقع أن يتم سقوط جنحة القتل الخطأ عن كريم الهواري، وسيتم محاكمته فيما يخص جناية تعاطي المخدرات والمسكرات، والتي تتراوح الأحكام فيها من سنة لـ 3 سنوات حبس.