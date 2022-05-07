20 متعافي يوميًا.. «الصحة» تصدر بيانها الأسبوعي لـ«كورونا»

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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696054/20-متعافي-يوميا-الصحة-تصدر-بيانها-الأسبوعي-لـكورونا

أصدرت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، البيان الأسبوعي لمتوسط عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا، والذي بلغ 8 إصابات، وذلك خلال الأسبوع الماضي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن متوسط الوفيات اليومي بلغ 4 حالات جديدة.

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20 متعافي يوميًا من فيروس كورونا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن متوسط عدد المتعافين اليومي من فيروس كورونا بلغ 20 متعافيًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم تمامًا وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، حيث وصل إجمالي عدد المتعافين من فيروس كورونا حتى الآن 445282 متعافيًا.

وأكد «عبد الغفار» أن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية، الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠.

«الصحة» توصي بضرورة تلقي لقاح فيروس كورونا

يذكر أن عدد الحاصلين على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بلغ 34 مليونًا و508 آلاف و460 من المحصنين بالكامل حتى الآن، وتناشد الوزارة، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration؛ لتلقي لقاحات فيروس كورونا، لحماية كافة أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، حرصًا من الوزارة على الصحة العامة للمواطنين، وعلى مكتسبات الدولة في التصدي للجائحة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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