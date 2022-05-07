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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /696050/الزراعة-توجه-بتخفيض-أسعار-تأجير-معدات-حصاد-القمح

تابع السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، مع قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة، حصاد وتوريد القمح في جميع محافظات الجمهورية، موجهًا بضرورة تواجد ممثلًا عن الوزارة في كل مواقع الاستلام سواء في المطاحن أو الصوامع أو شون البنك الزراعي، مع ضرورة وجود غرفة عمليات بكل إدارة زراعية؛ لتلقي الشكاوى والبلاغات والانتقال فورًا لحلها.

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وزير الزراعة يؤكد على أهمية موسم حصاد القمح هذا العام

وجه «القصير» خلال لقاءه بمديري المديريات، بضرورة بذل أقصى جهدهم؛ نظرًا لأهمية موسم حصاد القمح هذا العام، ووضع ذلك في مقدمة أولويات جميع الإدارات المعنية بالوزارة، مع التواجد مع المزارعين في الحقول وتشجيعهم على التوريد، وتسهيل جميع الإجراءات والتيسير عليهم وحسم جميع المشكلات التي تقابلهم فورًا.

كما طالب وزير الزراعة بتكثيف التواجد الميداني مع المزارعين، من خلال اللقاءات المباشرة أو الندوات الإرشادية، مشيرًا إلى أنه يتلقى تقريرًا يوميًا بإجمالي ما تم حصاده وتوريده من محصول القمح.

تخفيض أسعار تأجير معدات حصاد القمح

كما وجه رئيس قطاع الزراعة الآلية بتخفيض أسعار تأجير معدات الحصاد؛ لتشجيع المزراعين على استخدام الميكنة الحديثة في الحصاد؛ لتقليل نسبة الفاقد والهدر والمحافظة على جودة ونقاوة المحصول.

وتواجد جميع المسئولين المعنيين بالوزارة، ومديرو مديريات الزراعة بالمحافظات، مع المزراعين في الحقول، بالإضافة لتكثيف المرور الميداني حتى خلال العطلات الرسمية؛ لمتابعة حصاد القمح وتسهيل إجراءات توريده بحد أدنى 12 أردب للفدان، مع التأكد من تقاضي ثمن المحصول نقدًا عقب التوريد، بحد أقصى 48 ساعة وبسعر 885 جنية للأردب.

والجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد قررت زيادة نقاط تجميع القمح لأكثر من 450 نقطة على مستوى الجمهورية، بالقرب من مناطق الإنتاج؛ لتسهيل نقل وتوريد المحصول.