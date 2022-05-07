القوى العاملة : صرف 6 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 01:25 مساءً - قال وزير القوى العاملة ،محمد سعفان ، إن مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج قامت بصرف 6 ملايين و23 ألفاً و 401 جنيه للعمالة غير المنتظمة في مجال الرعاية الاجتماعية والصحية لـ 7222 عاملا منهم ، 60 منحة مولود ، و 11 منحة زواج ، و ومنحتي وفاة عاملين ، و 13 منحة وفاة أحد الأقارب ، وعمل 4 عملية جراحية صغرى لـ 4 عمال بمبلغ 8000 جنيه ، وعمليتي جراحية كبرى بمبلغ 10 آلاف جنيه لعاملين آخرين .

وأضاف أنه تم صرف أيضا منح علاج وكشف بإجمالي 83 ألفأً و 312 جنيها لـ 767 عاملا من المسجلين ، فضلاً عن بدء صرف منحة عيد العمال وعيد الفطر المبارك لـ 5705 عاملاً بإجمالى 5 ملايين و 705 ألف جنيه، واستخراج 7814 وثيقة تأمين تكافلي بمبلغ 468 ألفاً و 840 جنيه ، وتسجيل 83 عامل جديد يعملون في 30 مشروع بمراكز المحافظة .

أنه في إطار خطة الوزارة لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ، فقد قامت مديرية القوى العاملة بسوهاج بتنفيذ 7 دورات تدريبية على مهن صيانة المحمول ، والتبريد والتكييف ، والمساحة ، والحاسب الآلي ، والفندقة الشاملة بمراكز تدريب سوهاج وطهطا والكوثر لـ 102 متدرب ومتدربة .

وأضاف الوزير أن الوزارة تسعى جاهدة لخفض معدلات البطالة بين الشباب في كافة محافظات الجمهورية ، مشيراً إلى قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة سوهاج بتعيين 520 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 7 "قادرون باختلاف" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 1589 راغب عمل منهم 17 قادرون باختلاف، فضلا عن توفير 29 فرصة عمل.

وأكد الدكتور هشام أحمد أبو زيد مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر أبريل الماضي، أنه في إطار التوجيهات المستمرة لمديريات القوى العاملة بأهمية توفير مناخ عمل مناسب ، وتحسين علاقات العمل بين طرفي العملية الانتاجية مما يسهم في زيادة الإنتاج ، قد قامت المديرية بالتفتيش على 445 منشأة دوري وحملات تفتيش شامل نهارية يعمل بها 1021 عامل ، وأسفر عن تحرير 13 محضر ، وإعادة التفتيش على 69 منشأة ، وعمل 2 ندوة توعية في مجال أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ، و 4 ندوات سموم بيضاء ، و 5 ندوات زيادة الإنتاج ، حضرها 281 عامل وعاملة ، و7 ندوات توعية في مجال المرأة والطفل والسكان حضرها 101 عامل .

وأضاف أن المديرية قامت باستخراج 1216 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة ، وتلقى 21 شكوى، تم إحالة 12 منها للقضاء، و6 لجهات أخرى، وتبقى 3 شكاوى تحت البحث والدراسة .

أما في مجال السلامة والصحة المهنية فقد قامت المديرية بالتفتيش على 134 منشأة ، وإعادة التفتيش على 261 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 72 محضراً ، وغلق منشأة ، وإعطاء مهلة قانونية لـ 246 منشأة أخري ، فضلاً عن بحث 9 شكاوى ومنح 3 تراخيص ، وعقد 3 ندوات توعية .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 759 منشأة يعمل بها 44 ألفاً و 136 عاملا من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى .