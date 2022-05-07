بالبنط العريض-حسام فاروق يكشف حقيقة صحفية هاجمت الاختيار 3 فى نيويورك تايمز

كما يكشف خلال الحلقة لماذا كتبت تقريرا مطولا تهاجم فيه الجزء الثالث من مسلسل "الاختيار" الذى عرض فى شهر رمضان.
ويعرض فاروق مفاجآت عن علاقة هذه الصحفية بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، وكيف خصصت مقالاتها للدفاع عن الإخوان فى مصر وتونس، كما يستعرض نماذج من المقالات العدائية لهذه الصحفية، والتى روجت فيها لأكاذيب الإخوان وهاجمت الدولة المصرية.
كما يكشف معد ومقدم البرنامج علاقة الصحفية بالأبواق الإعلامية الإخوانية فى لندن، ويفند العديد من المغالطات فى التغطية الصحفية للشأن المصرى من قبل هذه الصحفية والصحيفة التى تعمل بها.
"بالبنط العريض"يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق، الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.45 عصرا بتوقيت القاهرة.
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