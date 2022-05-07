مهلة جديدة للتفاوض.. بشرى لـ حائزى أراضى حدود الساحل الشمالى الغربى

جدة - نرمين السيد - أعلن المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون العقارية والتجارية، أنه تقرر منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقى طلبات التفاوض من (شركات - جمعيات - كيانات - أو غير ذلك) على الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 361 لسنة 2020 بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضى المبينة به ناحية الساحل الشمالى الغربى بإجمالى مساحة 707234,50 فدان تقريبا لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.





وأشار نائب رئيس الهيئة، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بدءا من غد الأحد وحتى 7 يونيو المقبل بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية/مطروح الساحلى، على أن يرفق بالطلب مستندات الملكية (صورة رسمية من العقود "ملكية، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحى وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية)، وتلتزم اتحادات الملاك - الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها. وأكد أن ذلك يأتى استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية أو تخصيص على قطع الأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقا للإعلانات السابقة، وإلحاقا للإعلانات السابق صدورها فى هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التى أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالى الغربى.

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