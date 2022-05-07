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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696034/البرلمان-يناقش-طلب-النائب-عمرو-هندي-بشأن-فوضى-أسعار-المستشفيات-الخاصة-الثلاثاء-بحضور-القائم-بأعمال-وزير-الصحة

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الثلاثاء المقبل، طلب مناقشة عامة مقدمة من النائب عمرو حسين هندي وعشرين عضوا، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة.

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النائب عمرو هندي، أعلن في وقت سابق، عن تقدمه بأول طلب إحاطة موجه لرئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، والقائم بأعمال وزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، بشأن ارتفاع تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة، في ظل أزمة فيروس كورونا، واستغلال بعض المستشفيات لهذه الجائحة ورفع أسعار بروتوكولات العلاج بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي يصعب على الكثيرين الحصول على الخدمة الطبية اللازمة.

البرلمان يناقش طلب النائب عمرو هندي بشأن فوضى أسعار المستشفيات الخاصة

وأكد هندي، في طلب الإحاطة، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع أسعار بروتوكول علاج فيروس كورونا، وكذلك غرف الرعاية المركزة على الرغم من إعلان وزارة الصحة مسبقا عن تسعيرة الحصول على الخدمة اللازمة بالمستشفيات الخاصة، ووضع حد أقصى للحصول على الخدمة، مضيفا: لم تلتزم الكثير من المستشفيات بهذه التسعيرة التي راعت الوزارة فيها وضع هامش ربح مناسب وفى نفس الوقت تضمن التسعير عدم المغالاة بصورة كبيرة في الحصول على الخدمة.

كما أكد عضو مجلس النواب، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المستشفيات الخاصة وإلزامها بتطبيق التسعيرة التي سبق وتم الإعلان عنها من قبل وزارة الصحة، على أن يكون هناك عقوبات رادعة لغير الملتزمين، وضرورة تفعيل منظومة العلاج الحر، مضيفا: الخروج من هذه الأزمة لن يكون سوى من خلال تضافر الجهود، والمستشفيات الخاصة تعد واحدة من مؤسسات الدولة التي يجب أن يكون لها دور وطني في ظل الأزمة الراهنة، وأن تساند الجهود التي تبذلها الحكومة للخروج من هذه الجائحة.