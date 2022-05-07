انت الان تتابع تفاصيل خبر توريد 59 ألف طن من محصول القمح منذ بدء الموسم في المنيا حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696033/توريد-59-ألف-طن-من-محصول-القمح-منذ-بدء-الموسم-في-المنيا

كشف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم السبت، إن إجمالي ما تم توريده إلى شون وصوامع المحافظة، بلغ 59275 ألف طن و 140 كيلو جرام، وذلك منذ بداية موسم توريد محصول القمح، حيث تم توريد 10814 طن و376 كيلو جرام أمس الجمعة وذلك في جميع المواقع التخزينية والبالغ عددها 44 موقع بجميع المراكز.

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وأشار المحافظ الى الدور الفعال الذي تقوم به اللجان المتخصصة من التموين والجهات المختلفة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، لافتاً إلى أن عمليات توريد الأقماح تسير بدون أية مشاكل ودون عقبات.

انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين

وتلقى محافظ المنيا تقريرًا مفصلا من الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين حول انتظام استلام الأقماح من الموردين والمزارعين وكذلك البيان التفصيلي لأعمال التوريد بكل موقع تخزيني، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تسهيل توريد الأقماح في كافة المواقع المحددة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة.

الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح

ووجه محافظ المنيا، بتقديم كافة أشكال وصور الدعم والتيسيرات على المزارعين لاستقبال القمح بشكل منتظم مع التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة.

هذا وتعمل مواقع استلام الأقماح يومياً من الثامنة صباحًا حتى الخامسة مساءً، وتستقبل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة أية شكاوى أو استفسارات حول توريد محصول القمح على الخط الساخن 114، و2320001 - 2342200