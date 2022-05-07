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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696032/محافظ-المنيا-يتفقد-لجان-امتحانات-الفصل-الدراسي-الثاني

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اليوم السبت ، لجان امتحانات "الفصل الدراسي الثاني"، بمراحل التعليم المختلفة بالمحافظة، حيث تفقد عدد من لجان النقل بالمرحلة الإعدادية ، لمتابعة سير الامتحانات، والاطمئنان على انتظام أداء الطلاب للامتحانات.

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شملت جولة المحافظ تفقد اللجان بمدارس الحي المتميز للتعليم الأساسى والمنيا الإعدادية الثانوية الجديدة بالحي الرابع وكذلك مدرسة المنيا الإعدادية الحديثة بنات، وجاء ذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا.

سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان

تابع المحافظ، سير الامتحانات وانتظام الطلاب داخل اللجان، والتأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، ومراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، مشيرا إلى أهمية تعزيز التعاون وبذل الجهود والتكاتف بين جميع أطراف العملية التعليمية.

امتحانات الصف الرابع الابتدائي

أوضح محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الامتحانات تبدأ اعتبارا من اليوم 7 مايو وتستمر حتى 26 مايو القادم، لافتا إلى أن امتحانات الصف الرابع الابتدائي ستكون خلال الفترة من 8 الى 12 مايو القادم، ويتم وضع الامتحانات من بنك الأسئلة عن طريق التوجيه ويكون مختلف من مدرسة إلى اخري، وبالنسبة للشهادة الإعدادية، ستبدأ الامتحانات خلال الفترة من 21 إلى 26 مايو القادم، حيث تم تجهيز 529 لجنة، على مستوى المحافظة لاستقبال 113335 طالب وطالبة. وبالنسبة للتعليم الثانوي تم الانتهاء من عمل الجداول للمواد الغير مضافة للمجموع وارسالها لجميع الإدارات، حيث تبدأ من 7 الى 10 مايو القادم، و تكليف الموجهين بوضع الامتحانات للمواد الأساسية.