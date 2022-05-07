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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696031/تستهدف-التوسع-في-الإنتاج-المحلي-النائب-أحمد-البنا-يطالب-الحكومة-بخطة-استثنائية-لمواجهة-تداعيات-الأزمة-الاقتصادية

طالب النائب أحمد البنا عضو مجلس النواب، الحكومة بسرعة إعلان خطتها للتعامل مع الأزمة الاقتصادية لاسيما بعد رفع سعر الفائدة بأمريكا للمرة الثانية وتداعيات ذلك علي الاقتصاد المصري.

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وقال البنا في تصريحات للمحررين البرلمانيين: الأزمة الاقتصادية الحالية تتطلب من الحكومة إعداد خطة اقتصادية استثنائية وهو ما سبق ووجه وكلف به الرئيس السيسي، الحكومة، بإعداد خطة لمواجهة تلك الأزمة.

النائب أحمد البنا يطالب باستغلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة الأزمة الراهنة

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ضرورة الاستفادة من الأزمة الحالية في توسيع قاعدة الإنتاج المحلي واستخدامه محل المنتجات المستوردة، مطالبا الحكومة بالإسراع في إعداد خريطة بالسلع المستهدف إنتاجها أو التوسع في إنتاجها بمصر، وأن يتم تقديم كافة أشكال الدعم لها، حتى يتم الاعتماد عليها محليا ووقف استيرادها.

وأضاف البنا: كلما قلت حاجتنا للدولار واستيراد السلع، كلما قل تأثرنا بالأزمة، مطالبا الحكومة باستغلال قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، في التوسع فى تصنيع المنتجات المحلية البديلة للسلع المستوردة، وذلك من خلال إعداد خريطة لكل محافظة بقائمة المشروعات المستهدفة بها والمتماشية مع مواردها وتشجيع الشباب والمستثمرين على خوض تجربة الإنتاج في ظل مساندة الدولة لهم.

وأكد النائب أحمد البنا، أن البناء الحقيقى لاقتصاديات الدول يتم في أوقات الأزمات، وهو ما يتطلب منا الاستغلال الأمثل لتلك الفترة، وأن تستهدف الحكومة في خطتها الاستثنائية التوسع بشكل كبير في الإنتاج المحلي، لاسيما وأن الدولة بقيادة الرئيس السيسي نجحت خلال السنوات الأخيرة في تجهيز البنية التحتية بالبلاد من طرق ومحاور هامة وخدمات مختلفة من شأنها تشجيع الصناعة والإنتاج المحلي.

كما دعا عضو مجلس النواب، إلى ضرورة تكاتف الجميع لعبور الأزمة وبحث كافة المعوقات التى تقف أمام التوسع في الإنتاج المحلي، وتذليل أى عقبات تواجهه.