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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696036/الإسكان-مهلة-أخيرة-لتلقي-طلبات-التفاوض-على-الأراضي-بالساحل-الشمالي-الغربي

قرر المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، منح مهلة نهائية وأخيرة لتلقي طلبات التفاوض من الشركات والجمعيات والكيانات أو غير ذلك، على الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم 361 لسنة ٢٠٢٠، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي، بإجمالي مساحة ۷۰٧٢٣٤,50 فدان تقريبًا، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

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موعد تلقي طلبات التفاوض على الأراضي

وأوضح نائب رئيس الهيئة، إلى أنه تقديم الطلبات يبدأ غدًا الأحد الموافق 8/5/2022 ويستمر حتى 7/6/2022، بمقر الجهاز بالكيلو 51.5 طريق إسكندرية / مطروح الساحلي.

ونوه أنه يجب أن يرفق بالطلب مستندات الملكية وهي «صورة رسمية من العقود "ملكية ، تخصيص" ـ شهادة تصرفات عقارية حديثة - كشف تحديد مساحي وإحداثيات معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية»، وتلتزم اتحادات الملاك – الأفراد، بتكوين شركة للتعامل بموجبها، لافتًا أن ذلك يأتي استجابة للطلبات المقدمة من الذين لديهم سند ملكية، أو تخصيص على قطع الأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري المشار إليه ولم يتمكنوا من التقدم وفقًا للإعلانات السابقة، وإلحاقاً للإعلانات السابق صدورها في هذا الشأن، وإلى محاضر الحصر والتفاوض التي أبرمت مع بعض الكيانات بالساحل الشمالي الغربي.

شروط قبول طلب التفاوض على قطع الأراضي

وأكد، أنه لن يتم النظر في أي طلبات يتم تقديمها قبل أو بعد المدة المحددة، كذلك كل الحالات التي يثبت وقوع أراضيها داخل مساحات الأراضي التي سبق التفاوض عليها مع الكيانات بالساحل الشمالي الغربي وفقًا للإعلانات السابقة، وأنه في حالة عدم تقدم الشركات أو الجمعيات خلال الفترة المذكورة، يصبح من حق الهيئة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

كما حذر نائب الهيئة، من التعامل مع أي فرد أو جهة أخرى، لافتًا أن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية.