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القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /696029/ارتفاع-ملحوظ-في-درجات-الحرارة-الأرصاد-تحذر-من-حالة-الطقس-غدا

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي فى هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم السبت سوف يشهد أجواء ربيعية وارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية بحوالي من درجة إلى درجتين مئوية

دوت الخليج

هيئة الأرصاد الجوية: الطقس اليوم السبت مائل للحرارة خلال فترات النهار ومائل للبرودة خلال فترات النهار

وأضافت الدكتورة منار عانم، فى مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، أنه من المتوقع أن تكون العظمى اليوم ٢٨ درجة على القاهرة الكبرى، مؤكدة على أن طقس اليوم سوف يكون طقس ربيعو مائل للحرارة خلال فترات النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ولفتت إلى أن طقس اليوم سوف يكون معتدل الحرارة على محافظات السواحل الشمالية وحارًا على جنوب البلاد خلال فترات النهار ومع سطوع أشعة الشمس.

ونوهت أن درجات الحرارة سوف تنخفض خلال فترات الليل وسوف يكون الطقس مائل للبرودة، خاصة خلال الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر، مضيفة أن اليوم سوف يشهد شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالأضافة إلى وجود نشاط للرياح على السواحل الشمالية وبعض المناطق فى جنوب سيناء

طقس الأيام المقبلة

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يشهد غدا الأحد وبعد غد الاثنين ارتفاع ملحوظ فى درجات الحرارة بحوالي من أربع إلى خمس درجات مأوية على أغلب مناطق الجمهورية، قائلة: سوف تكون ذروة الارتفاعات وسوف يكون الطقس حارًا خلال فترات النهار ومعتدل خلال فترات الليل.

وتابعت غانم، أن الارتفاعات فى درجات الحرارة سوف تستمر متر نهاية الأسبوع الجاري، موضحة أن درجات حرارة هذا الأسبوع أعلى من درجات حرارة الأسبوع الماضي.