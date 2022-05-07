وزير الطيران يهنئ العاملين بمصر للطيران بمناسبة العيد ال90 للشركة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 7 مايو 2022 12:28 مساءً - بمناسبة احتفال الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم بمرور ٩٠ عاما على إنشائها فى ٧ مايو ١٩٣٢ وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدني التهنئة لجميع العاملين بشركة مصر للطيران والتى تعد أول شركة طيران أنشئت فى الشرق الأوسط وأفريقيا وسابع شركة على مستوى العالم .

وبهذه المناسبة أكد وزير الطيران المدنى أن التاريخ العريق والمشرف لمصر للطيران يرجع إلى جهد وتفان أبنائها المخلصين حيث تمكنت الشركة الوطنية على مدى 90 عاما من الصمود والنجاح فى مواجهة التحديات والأزمات المتتالية التى مرت بها صناعة النقل الجوى واستمرت فى تطوير أسطولها الجوى والتوسع فى شبكة خطوطها فى وقت انهارت فيه العديد من شركات الطيران العالمية .

وثمن وزير الطيران المدنى جهود الرواد الأوائل الذين أسهموا فى تأسيس هذا الصرح الوطنى الكبير والذين كانوا رموزا مضيئة اقتدت بها الأجيال المتعاقبة التى حافظت على مصر للطيران وتمكنت من الإرتقاء بها وتطويرها مما كان له الفضل فى تعزيز مكانتها على كافة المستويات الإقليمية والعالمية لتظل الشركة الوطنية تجوب سماوات العالم حاملة اسم مصر طوال ٩٠ عاما متواصلة

وأضاف وزير الطيران أن قطاع الطيران المدني بصفة عامة وشركة مصر للطيران بصفة خاصة مر بظروف عصيبة فى الفترة الماضية وخاصة خلال أزمة جائحة كورونا التى تعد الأصعب فى تاريخ صناعة النقل الجوى ومع ذلك تم تحقيق العديد من الإنجازات كان الفضل فيها للدور الكبير الذى قام به العاملون بمصر للطيران بالتعاون مع جميع العاملين بقطاع الطيران المدنى

ووجه وزير الطيران الشكر والتقدير إلى جميع العاملين بمصر للطيران مؤكدا أن انطلاق الشركة نحو مزيد من النجاح سيتحقق بعطائهم المتواصل وتفانيهم فى العمل للإرتقاء بها ومواصلة الدور الوطنى لمصر للطيران تجاه شعب مصر العظيم ومواكبة التطورات فى مجال النقل الجوى بما يحفظ مكانتها الرائدة بين كبريات شركات الطيران العالمية.