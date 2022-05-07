الأرصاد: ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء غدا

جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد اليوم السبت، أجواء ربيعية معتدلة على السواحل الشمالية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حارة على جنوب البلاد.





وأوضحت، أن درجة الحرارة الآن على القاهرة الكبرى تسجل 22 درجة مئوية. وتوقعت الهيئة، أن يطرأ غدا الأحد 08 مايو، ارتفاع فى درجات الحرارة على جميع الأنحاء، لتتجاوز الحرارة على القاهرة الكبرى حاجز 30 درجة مئوية.

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