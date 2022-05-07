التعليم العالى: وضع خطة لتقييم المعاهد التجارية لقياس الجودة 

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، ومجدى عبدالقادر رئيس لجنة قطاع المعاهد التجارية، حول أعمال لجان التقييم للمعاهد التابعة للجنة قطاع المعاهد التجارية للعام الدراسى 2020/2021 (المرحلة الثانية) بعنوان “رفع كفاءة الأداء فى المعاهد التجارية".





وذلك فى ضوء توجيهات الوزير بضرورة متابعة المعاهد التابعة للوزارة، ووضع خطة تطوير شاملة لها؛ لتتوافق مخرجات التعليم بها مع احتياجات سوق العمل؛ لخدمة المشروعات القومية الكبرى التى يتم تنفيذها ضمن خطط تنمية الدولة.

وأفاد التقرير بإعداد إطار مرجعى للمعاهد التجارية مع مراعاة تحديث المقررات ونظم الدراسة والتخصصات المختلفة، بالإضافة إلى اللائحة الاسترشادية للجنة قطاع الدراسات التجارية بالمجلس الأعلى للجامعات، حيث اعتُمد حتى الآن لوائح 46 معهدًا.

وأوضح أنه تم وضع خطة لتقييم المعاهد للوقوف على الوضع الحالى، من خلال دراسة إمكاناتها المادية والبشرية، وقياس جودة العملية التعليمية، وما تقدمه من خدمة تعليمية؛ بهدف تحسين مستوى الخريجين، مشيرًا إلى أن عدد المعاهد التجارية بلغ 72 معهدًا حتى العام الدراسى 2020/2021، بإجمالى عدد طلاب 284218، كما تشمل تلك المعاهد عدد 13 تخصصًا أهمها: المحاسبة وإدارة الأعمال، ونظم معلومات الأعمال.

وفى ضوء أعمال لجان التقييم، أشار التقرير إلى إضافة قسم العلوم الأساسية بتلك المعاهد، كما تم وضع عدة معايير لأعضاء هيئة التدريس القائمين على تدريس المواد باللغة الإنجليزية تشمل الدراية الكاملة باللغة، والخبرة التدريسية باللغة الإنجليزية.

وفى ضوء توجيهات الوزير بسرعة انتهاء لجان القطاع المختصة من تطوير وتحديث المناهج الدراسية بجميع التخصصات، وإعداد لوائح وبرامج دراسية تواكب المواصفات العالمية بهدف تحسين مستوى الخريجين، فقد أعدت اللجنة إطارًا مرجعيًا للمعاهد العليا التجارية لمنح درجة البكالوريوس فى تخصصات العلوم التجارية بمعرفة رئيس اللجنة وأعضائها، وكذا بعض الخبراء والمتخصصين فى العلوم التجارية المختلفة، وبما يتفق مع لوائح الكليات الحكومية المناظرة، واللائحة الاسترشادية للمجلس الأعلى للجامعات، وتم تعميمه على كافة المعاهد للبدء فى تطبيقه بداية من العام الدراسى 2021/2022.

وأوضح التقرير تقديم اللجنة لعدد من التوصيات والمقترحات التى من شأنها الارتقاء بالأداء، ورفع كفاءة وجودة العملية التعليمية بتلك المعاهد، منها: وضع خطة لرفع كفاءة العملية التعليمية بالمعاهد التجارية، وإنشاء وحدة لتدريب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالمعاهد؛ لتنمية قدراتهم فى التواصل مع الطلاب، وتشجيع البحث العلمى باعتباره أساس عمل أعضاء هيئة التدريس، والاستعانة بالعناصر المتميزة من خريجى الجامعات الحكومية للانضمام لتلك المعاهد كمعيدين، وأهمية أن تتقدم المعاهد التجارية للحصول على شهادة الاعتماد، وإعداد دراسة متكاملة للنظر فى أعداد الطلاب طبقًا للتخصصات الجديدة المقترحة التى تركز فى الأساس على الجانب التطبيقى لمواجهة خطط التنمية واحتياجات سوق العمل، وعقد اجتماعات دورية مع عمداء المعاهد؛ لمناقشة العقبات التى تواجههم وسبل حلها، ووضع دراسة متكاملة لمتطلبات سوق العمل، وتحويل نظام الدراسة بكافة المعاهد إلى نظام الساعات المعتمدة.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، بأن هناك خطة شاملة لتطوير أداء كافة المعاهد التابعة للوزارة، وتشمل هذه الخطة تحديث اللوائح الدراسية بكافة المعاهد فى تخصصاتها المختلفة وفق الأطر المرجعية التى وضعتها لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، ومراجعة الإمكانات المادية والبشرية لكافة المعاهد؛ للاطمئنان على كفاءة المنظومة التعليمية، بالإضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية من لجان القطاع المختلفة لكافة المعاهد على مستوى الجمهورية؛ للتأكد من كفاءة وجودة العملية التعليمية، وإدراج تخصصات علمية جديدة فى المعاهد الجديدة تواكب سوق العمل واحتياجات التنمية بقطاعات الدولة المختلفة، وربط أعداد الطلاب المقبولين بالمعاهد سنويًا بنتائج التقييم التى تجريها لجان القطاع فى كافة التخصصات.